Confirmada detención del presidente de PDV marina, filial de PDVSA

El ministro, Néstor Reverol, dijo que fueron detenidas 38 personas, incluido el presidente de PDV Marina, filial de PDVSA, señalados de traficar combustibles

Caracas- El ministro del Interior venezolano, Néstor Reverol, dijo el sábado que fueron detenidas al menos 38 personas, incluyendo el presidente de PDV Marina, filial marítima de la Petróleos de Venezuela, señalados de traficar combustibles en un acto que calificó de “traición a la patria”.

La declaración del ministro fue la confirmación oficial de la detención de Oswaldo Vargas, presidente de PDV Marina, ocurrida el viernes en Caracas, según dijeron a Reuters directivos de la federación de trabajadores petroleros del país y otras cinco fuentes.

Footage of the oil products tanker the Negra Hipólita conducting a ship to ship transfer (fuel smuggling) off the coast of Falcon state. Oswaldo Vargas the president of PDV Marina who oversaw the smuggling was arrested by DGCIM on Friday #Venezuela pic.twitter.com/zb2C2Z4JMI

— CNW (@ConflictsW) March 7, 2020