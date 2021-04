Comienza nueva semana de Flexibilización 7+7 contra la Pandemia

La semana de flexibilización comienza este lunes 26 de abril al domingo 2 de mayo, para contribuir en la lucha biosanitaria que logre abatir la pandemia del coronavirus y las variantes brasileñas (P.1 y P.2)

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, instó a los venezolanos y venezolanas a cumplir con máximo cuidado y prevención el esquema de Flexibilización Económica y Social del Plan 7 + 7, que se desarrollará del lunes 26 de abril al domingo 2 de mayo, para contribuir en la lucha biosanitaria que logre abatir la pandemia del coronavirus y las variantes brasileñas (P.1 y P.2) que han ocasionado la segunda ola de virulentos contagios en Venezuela.

“Nuestro método es 7+7, siete días de cuarentena radical para ir rompiendo al máximo las líneas de contagio y transmisión, lo máximo que se pueda”. expresó en lo que será el arranque de la semana número 59 de la lucha contra la COVID19 en el país.

Confirmó que la semana de cuarentena radical que culmina este domingo, transcurrió de forma bastante satisfactoria en lo que concierne al acatamiento de la genter en las medidas de cuidado de la salud en el combate de la vartiante brasilera y las curvas de la pandemia en el país.

“Ahora vamos a los 7 días de flexibilización social, económica, laboral, pero también cuidándonos. Flexibilizamos la actividad pública pero no flexibilizamos las medidas de bioseguridad. Las medidas están al máximo”, aseguró.

Sobre la semana de cuarentena radical, comentó que forma parte de una estrategia que debe seguir reforzándose mientras se continúa el esquema de vacunación masiva.

“Pero ninguna vacuna de las existentes en el mundo da inmunidad al 100%”, alertó.

“Descubrimos que a pesar de que una persona se ponga la vacuna, la enfermedad se puede pegar. Lo digo siempre”, alertó el presidente Maduro, recordando que los productos de inmunización son de primera generación y están diseñadas para dar una primera línea de protección para el organismo y los efectos del coronavirus sean mucho más leves, incluso asintomáticos.

“Alguien que le diga que estamos al final de la pandemia o que el coronavirus es una cosa fácil, lo está engañando”, advirtió el Jefe de Estado.

“Es importante que todo el mundo lo sepa”, exteriorizó, señalando que ya está el mundo científico trabajando en las vacunas de segunda generación y mientras tanto hay que extremar medidas de cuarentena y bioseguridad.

Afirmó que la pandemia está cruda, y lo advierte no por deseos de alarmismo ni asustar a nadie, sino para que la familia se cuide mucho ante el peligro de un coronavirus que está acechando. Nosotros no nos cansamos de cuidarlos a ustedes, ustedes no se cansen de cuidarse y cuidar a la familia!”.

El Jefe de Estado ofreció el balance dominical del esfuerzo por preservar la vida y la salud de las familias venezolanas y extranjeras que hacen vida en todo el territorio nacional. Estuvo acompañado de la primera combatiente de la República y iputada a la Asamblea Nacional, Cilia Flores, y el titular del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas.

En la jornada de trabajo, el Jefe de Estado mantuvo contacto televisivo con la sede de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con su titular Delcy Rodríguez; junto al ministro del Poder Popular para la Salud Carlos Alvarado; la ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; el Comandante del CEOFANB, Almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso; la presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Magaly Gutiérrez, y el jefe de la Misión Médica Cubana en Venezuela, Reinol García.