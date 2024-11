Vicepresidenta Ejecutiva demostró las incongruencias de las actas de votación de la PUD ante el cuerpo diplomático

«Debe aclararse que estas actas fraudulentas no son el mecanismo oficial del CNE, que la página web de la oposición no es el mecanismo oficial para totalizar y proclamar cargos en Venezuela», sentenció la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, demostró las incongruencias de las actas de votación por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ante el cuerpo diplomático, sobre los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio.

Detalló que en las actas publicadas «en la página web de la oposición se han evidenciado diversas irregularidades como registro de votos de fallecidos y actas rotas e ilegibles».

«Debe aclararse que estas actas fraudulentas no son el mecanismo oficial del CNE, que la página web de la oposición no es el mecanismo oficial para totalizar y proclamar cargos en Venezuela», sentenció.

«Esto es un golpe de Estado que ha sido contenido por la sabiduría del pueblo y por la presentación del Presidente ante el TSJ», agregó.

Durante su alocución, en el encuentro con el Cuerpo Diplomático, señaló que «los candidatos se comprometieron a asumir los resultados electorales. Si estás participando y firmas un acuerdo de resultados se deben acatar».

Rodríguez, explicó que el candidato Edmundo González no fue y no firmó, el acuerdo de reconocimiento de resultados del Poder Electoral, el 20 de junio y luego su comando de campaña afirmó que no reconocerían los resultados del CNE sino sus propias actas esto es fundamental para entender lo que está ocurriendo. «Por eso ya se sabía que no reconocerían los resultados ni al ente electoral».

En ese sentido, comentó que «el 27 de julio aparece un dominio de una página web del Reino Unido donde ellos iban a publicar sus actas, sus propios resultados, cada paso demuestra que nunca tuvieron el sentido de acatar al CNE».

Reiteró además que el excandidato por la Plataforma Unitaria, tampoco se presentó en la comparecencia del TSJ. «Los candidatos que han acudido al TSJ han afirmado que no tienen actas», dijo.