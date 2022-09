Viceministro de Sudáfrica en Caracas para preparar visita de Maduro a su país

El viceministro de Relaciones Internacionales y Cooperación, Alvis Botes, hace una visita oficial a Venezuela para repasar la relación bilateral y preparar un futuro viaje a su país del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Según un comunicado emitido este jueves por su departamento, Botes ha aceptado la invitación del viceministro venezolano para África, Yuri Alexandre Pimentel Moura, para ir a Caracas, citó Efe.

#SAinVenezuela | Remarks by Deputy Minister @alvinbotes during his meeting with the Venezuelan Deputy Foreign Minister for Europe, Mr Iván Gil in Caracas, Venezuela, 15/09/2022.@VenezuelaMFA @EmbaVESudafrica @UbuntuRadioZA @SAgovnews pic.twitter.com/EPA6aD1THo

— DIRCO South Africa (@DIRCO_ZA) September 16, 2022