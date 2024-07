Venezuela expulsó o impidió la entrada a funcionarios o expresidentes extranjeros que no fueron invitados oficialmente al proceso electoral

Diez eurodiputados, una parlamentaria y una exalcaldesa de Colombia, una diputada de Ecuador, dos parlamentarios chilenos y unos expresidentes latinoamericanos fueron los sujetos de la medida migratoria

A un grupo de diputados, eurodiputados y senadores del Partido Popular español (PP) que acudía a Venezuela para acompañar el proceso electoral de este domingo sin que hayan sido invitados oficialmente por el Poder Electoral le fue impedido su ingreso al país y tuvieron que regresarse por donde vinieron.

El avión tocó tierra y, cuando el grupo de personas se disponía a salir de la aeronave, fueron notificados de la prohibición de entrada a suelo patrio.

Eran un grupo de parlamentarios europeos, encabezados por el vicepresidente del Grupo Popular Europeo Esteban González Pons, además de los miembros del PPE Sebastiao Burgalho y Juan Salafranca.

Además, la delegación estaba compuesta por el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que iba acompañado de Macarena Montesinos, Cayetana Álvarez de Toledo, Belén Hoyo y Adrián Pardo. También acudieron los senadores Juanjo Matarí y Alfonso Serrano.

También hubo otro grupo de personas entre parlamentarios de otros países latinoamericanos y de expresidentes que le fue impedida la entrada, incluso desde antes de abordar los vuelos de origen.

De entre estos grupos, el más destacado fue el que formaban los expresidentes de Bolivia, Jorge Quiroga, y de México, Vicente Fox, así como la exvicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez que no pudieron viajar este viernes a Venezuela después de que el avión de la aerolínea Copa en el que se encontraban le fuera negado el permiso para ingresar al espacio aéreo venezolano.

El grupo aclaró que acudía a las elecciones venezolanas como «invitados» de la oposición al no poder inscribirse legalmente como observadores, por lo que su gestión en el país hubiera sido oficiosa y destinada a generar inconvenientes, pues no hubieran tenido acceso a ningún proceso al que no estuvieran acreditados, por lo que sus opiniones no hubieran sido de primera mano sino de oídas o especulativas.

Según el Gobierno de Panamá, el impedimento de volar se debió a que el Gobierno de Venezuela «bloqueó el espacio aéreo» del país para esa vuelo en particular «por el lapso de varias horas».

Estos personas forman parte del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) e iban a las elecciones de este domingo como apoyo a la candidatura de Edmundo González (debería ser mas bien al proceso, no a una parcialidad), el abanderado de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática.

El Gobierno chileno envió al de Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast y José Manuel Rojo Edwards, invitados por la oposición venezolana.

Dos políticas colombianas, la senadora Angélica Lozano y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López denunciaron el viernes que fueron deportadas de Venezuela, país al que habían llegado para reunirse con la dirigente opositora María Machado.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast», dijo la Cancillería en un escueto comunicado. Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían «con el perfil ni las condiciones de ingresar al país», potestad de cualquier funcionario de inmigración en cualquier país del mundo.

Ya Diosdado Cabello había advertido desde su programa de televisión con el Mazo Dando que se les impediría la entrada.