Transparencia Venezuela: Diputados deben mostrar declaración jurada de patrimonio

La directora de Transparencia Venezuela expresó que los diputados van a tener mucho más de que hablar, aseguró que al ser diputados deben rendir cuentas de lo que hacen

Caracas- Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, dijo que los diputados de la Asamblea Nacional (AN) señalados por Armando.Info de ser parte de una trama de corrupción a través de los Clap, deben ser transparentes en cuanto a sus viajes y su agenda diaria, para evitar más desconfianza.

“Los diputados tienen que informar todo lo que hacen, con quién se reúnen, con quién comen, de qué temas hablan, porque sino se produce la corrupción y se puede dar cualquier manejo ilegal, ya que hay muchas maneras de participar en una red de corrupción”, dijo en entrevista a Tv Venezuela.

Freitas indicó que deben publicar la declaración jurada de patrimonio, “todos los diputados y quienes son sus socios”. “La AN va a tener mucho más que hablar y que decir que ellos no son y que la transparencia es importante, van a tener que demostrar con hechos”, agregó.

Rechazó las declaraciones del diputado Luis Parra (PJ-Yaracuy) al decir que no debía informar sobre sus viajes. “Me sorprendió mucho la desfachatez del diputado Parra diciendo que no eran fondos públicos, los diputados actúan en función del estado y como tal deben informar de todo de lo que hacen”, sentenció.

Sobre la comisión que investigará a estos 10 diputados, destacó que no pueden ser los mismos diputados de la AN quienes evalúan a otros diputados. Añadió que en un país normal debería haber un órgano de justicia el que realice la investigación, “pero en Venezuela eso no se puede hacer”.

Indicó que en el exterior hay más de 50 casos en 20 países, que han identificado sobre una red de corrupción desde Venezuela y podría llegar a 69 países.

Lea también: Comisión de la Asamblea Nacional investigará acusaciones de corrupción contra diputados

“Los montos de los casos que se judicializan afuera ya llegan a 30 mil millones de dólares y ninguno de esos casos está siendo investigado por la Fiscalía General y ningún tribunal está adelantando estos casos, el TSJ ni siquiera contesta a ninguna solicitud de investigación”, rechazó.

Asimismo, resaltó que en diversas oportunidades, Transparencia Venezuela ha solicitado que sea modificado el reglamento interno de debate.

“Este reglamento permite y protege la opacidad, fue elaborado por Diosdado Cabello cuando fue presidente de la AN y le da mucho poder al presidente del Parlamento, para nombrar y quitar gente de las comisiones, para manejar con opacidad cifras y sin necesidad de publicar nada, además le prohíbe entrar al Palacio Legislativo a los medios de comunicación, esto sigue vigente, solo que no se cumple”, manifestó.

Foto: Agencia