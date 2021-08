Sobalvarro: «Gracias al Gobernador Omar Prieto llegó la solución al problema eléctrico en el municipio insular Almirante Padilla»

El pasado lunes, el reconocido economista, Alberto Sobalvarro, a través de su programa “Visión Global” transmitido en las pantallas de Coquivacoa TV, Telecolor, Santa Bárbara TV y Canal 11 del Zulia, con respecto a los nuevos integrantes del Gabinete Ejecutivo, indicó que es asunto del presidente de la República hacer los cambios necesarios sobre todo ante el proceso de megaelecciones del 21 de Noviembre, alegó “nuestro presidente está facultado para colocar en los diferentes ministerios, sustituir, designar las personas, hombres y mujeres, algunos más adultos, otros más jóvenes, en los cargos que necesita para la debida asistencia y cumplimiento de todos los compromisos que se tienen con el pueblo a través de nuestra Revolución Bolivariana”.

En materia de covid-19, Sobalvarro detalló que a nivel mundial la suma total de casos es de 212.549.288 de los cuales 19.688.034 están activos, 188.417.450 se han recuperado y 4.443.804 han fallecido. En Venezuela la cifra total de contagios es de 325.716, mientras que la tasa de recuperados se ubica en 96%, sumando 311.746 personas sanadas, 10.075 casos activos y 3.895 muertes. En el Zulia los casos acumulados son 33.791 de los cuales 33.191 se han recuperado,313 están activos y 287 han fallecido. Manifestó “gracias señor presidente Nicolás Maduro Moros, gracias a su voluntad, a su empeño, a la revolución bolivariana, como hermanos nos solidarizamos y lamentamos las muertes y contagiados en todo el mundo, pero aquí en Venezuela con el favor de Dios, seguimos mostrando cifras con niveles bajos de contagios y fallecidos, con el mayor o más alto nivel de recuperados”.

Sobre la creación de una comisión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para acompañar la gestión de los candidatos revolucionarios que resulten electos en las Megaelecciones del 21 de noviembre, el candidato del PSUV a la Alcaldía de Almirante Padilla, expresó estar de acuerdo que los partidos que están postulando o van a inscribir candidatos a gobernadores o gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, tienen que estar pendiente con la labor gubernamental local o regional, “no pueden abandonar después a las personas electas, tenemos que articular con el partido, instituciones, ministerios y el mismo presidente de la República para garantizar una buena gestión que en verdad de cómo resultado elevar el nivel, la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos tanto en los municipios como en la región” dijó.

Subrayó que en el municipio Almirante Padilla, una vez reconocido el triunfo como candidato del PSUV y del GPPSB, continúa trabajando con los jefes de calle, líderes de comunidad, consejos comunales y comunas, articulando con el equipo de trabajo social Nigale Mia para poder llevar al pueblo insular solución a sus necesidades con el apoyo del presidente de la República Nicolás Maduro Moros, del gobernador Omar Prieto Fernández y su gabinete, detalló que esta semana continuó la jornada de vacunación contra la Covid-19, se entregaron cilindros de gas domestico y las bolsas Clap.

Resaltó la visita del Ingeniero Juan Carlos Boscan, jefe de la Secretaria de asuntos eléctricos de la Gobernación del estado Zulia, para resolver el problema de los transformadores en la entidad, aseguró “a partir del día jueves, Dios por delante, esta misma semana, vamos a tener independencia del manejo de la carga eléctrica que llega a nuestro municipio, para satisfacer el servicio a más o menos 15.500 habitantes. Gracias gobernador Omar Prieto Fernández, estas llevando la solución para que desde Isla de Toas, podamos tener el manejo de la electricidad que nos llega desde el Mojan, nosotros vamos a poder ahora distribuir la electricidad a todas las casas, a nuestras calles y plazas”.

En el ámbito internacional se refirió a la presentación por parte de la congresista republicana estadounidense Marjorie Taylor Greene, de tres resoluciones de destitución contra el presidente demócrata Joe Biden, por asuntos, como “abandono del deber en Afganistán”, “violaciones de la ley de inmigración” y “usurpación del poder del Congreso”. Explicó que esa es la opinión de los senadores o representantes del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU) quienes señalan a Joe Biden de ser el responsable de la entrada de los Talibanes en Kabul. Sin embargo, aseveró que “no es que los norteamericanos se retiran por orden de Joe Biden que es su jefe y en la práctica así debe darse lectura, la verdad es que los talibanes nunca se rindieron, estuvieron replegados en las montañas, en las fronteras resistiendo a la invasión del imperialismo norteamericano y otras potencias de la Unión Europea (UE) que se unieron en un ejército internacional de coalición, con el cual entraron, bombardearon y ejecutaron a su presidente y ministros”.

Sobalvarro recordó que Afganistán es una nación compuesta por muchos grupos o tribus que de una u otra manera milenariamente han tenido creencias religiosas muy diferentes al mundo occidental, “ellos creen en el fundamentalismo del Islam y nosotros como nación, como pueblo de otro hemisferio, debemos respetarlos, no podemos ser cómplices de porque a los EE.UU. no le guste un gobierno, sea cual sea su naturaleza u origen de un país independiente, sea invadido por más de 100 mil soldados, que en 20 años se haya destruido esa nación islámica en cuanto a su infraestructura,sistema de agua, electricidad, colegios, hospitales, viviendas, daños colaterales, niños, hombres, mujeres, cuántos muertos más tienen que poner los Afganos para no decir los talibanes, por culpa de una invasión de los EE.UU., acaso los más de 100 mil torturados heridos, refugiados, asesinados que estuvieron 20 años ahí en cárceles hacinados como desechos, como desperdicios humanos no son suficientes” señaló.

En este sentido, sostuvo “Señora Greene, haga y juzgue usted a su presidente según la ley de los EE.UU., bajo su constitución y autodeterminación para llegar a las decisiones que tengan ustedes que tomar, pues en Afganistán jamás y nunca los talibanes se rindieron y tampoco es que con un plumazo los soldados norteamericanos se fueron, fue un proceso de guerra que provoco los EE.UU. contra el pueblo de ese país, contra un ejército revolucionario llamado los talibanes, un grupo fundamentalista de jóvenes universitarios que tienen fe, convicción, que como vienen combatiendo de hace miles de años, puedan tomar el poder y vivir en cuanto se los dicta su conciencia y a través de lo que ellos creen religiosamente”.

Agregó “yo creo que esa guerra ya tenía que detenerse, también solicitamos que el gobierno talibán respete los derechos de los hombres, de las mujeres, su cultura, sus tradiciones, que todo este enmarcado en su ley, ahora le toca a los talibanes y a su pueblo reconstruir su nación. Nosotros seguimos solicitando la paz mundial, la convivencia, la reciprocidad entre las naciones y sus gobiernos, por mucha potencia económica, imperial, guerrerista que sea, exigimos respeto para todos los pueblos del mundo, sus naciones, sus países, es lo único que pedimos señores de los Estados Unidos de Norteamerica”.

En este orden de ideas, Sobalvarro insistió “continuamos diciéndole a Joe Biden, presidente de los EE.UU., al imperio norteamericano, a las grandes transnacionales y sus aliados, dejen ya por favor de esa imposición de medidas coercitivas unilaterales contra nuestra nación, de las sanciones y el bloqueo económico, suficiente el daño se le ha hecho a este noble pueblo, es necesario que nuestro Presidente, con el soberano, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sigamos velando por los intereses de satisfacer las necesidades de alimentos, insumos, materias primas, equipos, lo que tiene que ver con salud en medio de la pandemia, solo necesitamos que usted levante ya el embargo económico, financiero, comercial que tiene contra esta patria, de igual manera, devolver todos los activos que nos tienen confiscados, embargados en el exterior, las cuentas del Banco Central de Venezuela, de las empresas básicas, de PDVSA, el Holding CITGO, Monómeros, el oro en Londres, el 49% de las acciones y su equivalente en divisas de la refinería de PetroJamaica, darle soluciones a nuestro país, esperamos que esa mesa de diálogo, instalada en la ciudad de México, de resultados para levantar este embargo económico y así este pueblo pueda salir adelante, con nuestros propios recursos y medios”.

En la agenda alternativa económica mundial post-pandemia, el economista presento el informe Industrias Básicas: estrategias para su reimpulso y consolidación, consideró que es necesario reactivar y fortalecer el emporio industrial que hay en el oriente del país. Explicó que las industrias básicas estratégicas, son aquellas que se dedican a la primera etapa del procesamiento de los recursos naturales a los que se les incorpora mínimos niveles de valor agregado, estas además de ser indispensables para el desarrollo de la nación, puesto que se insertan en el motor industrial de la Agenda Económica Bolivariana y en el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, contribuyen con el objetivo de consolidar la Venezuela Potencia, a través de la línea de acción “producción”, la cual se propone impulsar e incrementar la producción industrial, de bienes y servicios para generar nuevas fuentes de divisas al país.

Reveló que el propósito es ejercer la rectoría en el diseño, formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, planes y proyectos para el fomento y desarrollo de las industrias y el comercio, la promoción y desarrollo de la pequeña y mediana industria; el desarrollo de estrategias y acciones que promuevan la generación y transferencia de tecnología para la industrialización en coordinación con el ministerio con competencias en materia de ciencia y tecnología; el comercio; la producción y oferta nacional en la provisión de bienes, obras y servicios; el acceso de las personas a bienes y servicios; establecer los lineamientos y criterios técnicos para la fijación de estándares de calidad, normalización, certificación y conexos; funcionamiento del soporte logístico de las empresas del Estado, empresas conjuntas y conglomerados; coordinar con la Vicepresidencia de Economía y los Ministerios con competencias, el diseño integral de las políticas sectoriales de las áreas productivas involucradas.

Finalmente puntualizó que Venezuela tiene suficientes recursos naturales, petróleo en la Faja Petrolífera del Orinoco, oro, coltan, diamantes en el Arco Minero del Orinoco, las mayores reservas forestales y el territorio Esequibo, navegabilidad por el rio Orinoco, Rio Caroní, “no podemos perder la perspectiva, este país va a ser de nuevo grande, seguro estamos que vamos a crecer muchísimo para que las nuevas generaciones en Venezuela tengan una mejor calidad de vida” aseguró.

Durante la entrega de esta semana del programa Visión Global, transmitido también a través de Eclipse 88.3 Fm, RNV 91.7 FM y Santa Barbara Stereo 99.5 FM, el economista Alberto Sobalvarro hizo un llamado a la paz mundial, al reencuentro de todos los venezolanos, las familias, los vecinos, a evitar el contagio del Covid-19, a seguir trabajando para que con esas riquezas que poseemos se pueda salir adelante y volver a tener el país que han querido arrebatar los apátridas venezolanos junto a las grandes corporaciones imperiales, los Estados Unidos de Norteamerica y sus aliados. Visión Global te invita a seguir las trasmisiones en vivo de tu programa favorito de opinión a través de las redes sociales @ajsobalvarrod