Segunda gira comercial entre Venezuela-Panamá se realizará en octubre

En los últimos días se ha hablado de la reactivación de relaciones entre Colombia-Venezuela, pero también existen las posibilidades de reactivar las relaciones entre Panamá-Venezuela, con una visita empresarial de la delegación venezolana con el sector gubernamental y privado.

El encargado de asuntos consulares y de los negocios de Panamá en Venezuela, Juventino Caballero, explicó los temas que va a tratar esta gira.

«Llevamos ya la primera gira comercial que fue exitosa, con más de 36 participantes, los asistentes regresaron contentos, al extremo de que estamos organizando para el mes de octubre la segunda gira», expresó en una entrevista concedida a Unión Radio.

Informó que aún hay espacios para inscribirse, incluso, se estarán recibiendo inscripciones hasta finales del mes de septiembre, para aplicar la visa lo más rápido posible.

«Cada día procuramos contactar como en Panamá y Venezuela empresarios que estén interesados en diferentes sectores de la economía. Hemos fomentado el establecer, reforzar y desarrollar lazos comerciales entre la República de Panamá y la República Bolivariana de Venezuela», indicó.

Caballero explicó que las relaciones comerciales no se detienen, porque existen inversiones de parte y parte, «hay que cuidar eso, están muy bien. El hecho que se impusieran visas, no quiere decir que no acepten a nadie».