Roig: «Capriles no debe ser criminalizado por intentar una ruta política diferente a la de Guaidó»

El empresario devenido en analista de opinión, sentenció que “no quedó clara la propuesta de consulta en el Pacto Unitario promovida por el diputado Guaidó”

El expresidente de Fedecámaras y empresario Jorge Roig, aseguró que no se ve clara en el espectro político la consulta propuesta en el Pacto Unitario que lidera el diputado Juan Guaidó. Y aunque reivindicó que fuera suscrito por los más importantes partidos políticos, observó “que no es el momento para esto”.

Abundando en detalles sobre el acuerdo, el empresario devenido en analista de opinión pública indicó, que es absolutamente político y no se habla de lo social. “Está conectado exclusivamente con un tema fundamental. Debería acompañarlo la iglesia, las organizaciones empresariales y sindicales”, apuntó en declaraciones para Unión Radio.

Sobre los virulentos ataques que se han desatado contra el dirigente Henrique Capriles, por arriesgarse a negociar con el gobierno, dijo que “es un auténtico opositor y no debe ser criminalizado por intentar una ruta diferente de la de Juan Guaidó”.

-“Postergar las elecciones es un punto de quiebre que puede lograr la gestión de Capriles, enfatizó, al observar que el diferimiento de los comicios ayudaría a luchar por mejores condiciones y a proteger a la población en un contexto de pandemia”.

-Un triunfo para Capriles sería pedir tiempo y lograrlo, expresó Roig, recordando que la “observación internacional es fundamental”.

En su opinión, la oposición no va a ganar las elecciones, pero dijo que “es un paso para ganar la ruta electoral que obviamente es larga”.

Pidió respeto por Capriles Radonski, al plantear que hay un ambiente diferente al de hace tres meses, “cuando no éramos capaces de negociar absolutamente nada”.

“Hoy tenemos dos posturas: la que quiere participar en elecciones y la que se niega rotundamente a concurrir a ellas”.

Avisoró que el 6 de enero de 2020 “ya no eres quien eres”, dijo en referencia a Guaidó. “Te puedes quedar con el apoyo de Estados Unidos”, pero no es el único que necesitas.

Una ruta riesgosa

En declaraciones al programa “Vladimir a la Carta”, Roig catalogó la ruta de Capriles, como riesgosa y cargada de dificultades, “no sé si será exitosa esta ruta, pero un político que no asuma riesgos está condenado a desaparecer, Capriles está poniendo sobre la mesa una ruta distinta a la que veníamos transitando”, señaló.

“Estoy reconsiderando otra ruta, porque la otra no funcionó. Lo principal es que no se logró el quiebre de las Fuerzas Armadas. Esa era mi apuesta. Las Fuerzas Armadas son los únicos que pueden poner orden en este país, lamentablemente no está ocurriendo, y no puedes seguir dándote más golpes con la misma pared”, expresó.

“El señor Padrino López por las razones que sea sostiene al gobierno, las Fuerzas Armadas no mandan pero también sostienen al gobierno. Ante esto hay que buscar rutas alternas”, agregó Roig en el citado espacio noticioso.

Roig fue duramente crítico con los partidos del Pacto Unitario, al señalar que “el llamado gobierno interino de Juan Guaidó se ha dinamitado a sí mismo, han hecho cosas no consultadas, como la autoproclamación que entiendo comenzó como un deseo personal sin haber consultado con otros partidos”, expresó.

En cuanto a la convocatoria realizada por el líder opositor para este jueves 10 de septiembre, opinó que “el país no está para marchas, donde la gente se pueda contagiar. Un llamado a una marcha es completamente absurdo.” , replicó finalmente.