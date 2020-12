Reino Unido y Grupo de Lima no reconocen resultados de parlamentarias

Diferentes organismos internacionales y gobiernos de otros países se han pronunciado acerca de las elecciones parlamentarias efectuadas este domingo en Venezuela

El Reino Unido desconoció este lunes el resultado de las ilegítimas elecciones a la Asamblea Nacional venezolana efectuadas por el gobierno de Nicolás Maduro.

“La elección de la Asamblea Nacional de Venezuela el 6 de diciembre no fue ni libre ni justa. No cumplió con las condiciones aceptadas internacionalmente, como lo solicitó el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, incluido el Reino Unido, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y otros; tampoco cumplió con los requisitos de la legislación venezolana. El Reino Unido considera que la elección ha sido ilegítima y no reconoce el resultado”, sentenció un portavoz de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo de Reino Unido.

En este sentido, el vocero británico reiteró que su nación únicamente reconoce a la Asamblea Nacional elegida democráticamente en 2015 y al presidente encargado Juan Guaidó como figuras legítimas de Venezuela.

Por último, destacó la importancia de que los venezolanos tengan la oportunidad de votar pronto en elecciones presidenciales y legislativas que sean libres, justas y supervisadas de manera efectiva.

“El Reino Unido considera que restaurar la democracia es un paso esencial para poner fin a las crisis políticas, económicas y humanitarias que afligen al sufrido pueblo de Venezuela y hace un llamado a todos sus líderes para que se comprometan a apoyar una solución con este fin”, concluyó.

Grupo de Lima reitera su desconocimiento a las legislativas y clama por elecciones libres

Los firmantes – Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía-, un grupo de países interesados por la crisis multidimensional que afecta a Venezuela, incluidos los miembros del Grupo de Lima y otros países comprometidos en apoyar el retorno de la democracia, reiteraron este lunes a través de un comunicado su desconocimiento a los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

En este sentido, los miembros del Grupo de Lima subrayaron que las elecciones efectuadas por el gobierno de Nicolás Maduro carecieron de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático.

De igual forma, instaron a la comunidad internacional «a rechazar las elecciones fraudulentas y apoyar los esfuerzos para la recuperación de la democracia en Venezuela».