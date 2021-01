Ramos Allup: Si participamos en regionales será con condiciones electorales y con nuestra tarjeta

Ramos Allup recordó que los procesos sociopolíticos no son lineales, por lo que recomendó evaluar “con cabeza fría” si es pertinente participar en las próximas elecciones regionales, siempre que se logren condiciones para el proceso

El secretario general nacional de AD, Henry Ramos Allup, reiteró este martes que si participan en las elecciones regionales de este año “será con condiciones” electorales y además insistió en que será “con nuestra tarjeta”. Hasta ahora la oposición tiene un debate en torno a qué hacer de cara a las elecciones de gobernadores.

Hasta ahora el grupo opositor G4 pide elecciones aún con Nicolás Maduro en el poder pero están debatiendo si ir a las regionales. Américo de Grazia ha propuesto que sí, pero con candidatos que sean presos políticos.

Ramos Allup recordó que los procesos sociopolíticos no son lineales, por lo que recomendó evaluar “con cabeza fría” si es pertinente participar en las próximas elecciones regionales, siempre que se logren condiciones para el proceso.

“Nosotros no hacemos dibujo libre. Si vamos a participar con condiciones electorales, lo haremos con nuestra tarjeta”, sentenció.

“La comunidad internacional incluyendo la Unión Europea, el Grupo de Lima, los países amigos de la OEA y los Estados Unidos han afirmado la misma posición de que se logre una solución democrática, pacífica, constitucional y electoral a la grave situación venezolana y que los procesos electorales sean justos y verificables. Esa es nuestra lucha”, expresó Ramos Allup.

En una actividad zonal con autoridades nacionales y regionales de Acción Democrática, Ramos Allup recordó que la comunidad internacional pide una solución electoral para Venezuela y que la oposición debe considerar la pertinencia de participar en los próximos comicios si se alcanzan las condiciones requeridas, entre ellas la designación de un nuevo CNE, la devolución de las tarjetas judicializadas a los partidos, la habilitación de dirigentes, el regreso de los exiliados políticos y la liberación de los presos políticos.

“Los procesos sociopolíticos no son lineales. Si nos conviene participar, participaremos. Y si no nos conviene, no participaremos. Tenemos que lograr condiciones electorales para participar en las regionales. El derecho a aspirar no se le puede discutir a nadie”, dijo.

Criticó a quienes decidieron “usurpar” las tarjetas de partidos políticos opositores y recordó al gobierno nacional, sobre “sobre la inutilidad” de convocar procesos comiciales que ni el país ni la comunidad internacional legitimarán.

“¿De qué le sirve al gobierno una elección que nadie reconoce?. Quiten las inhabilitaciones y devuelvan las tarjetas a los partidos”, exigió, al tiempo que ironizaba sobre la “fracción de alacranes” que derivó del proceso electoral de 2020. “Si están allí nadie se entera y si no van tampoco. Esos ya están condenados”, aseguró.

El dirigente hizo énfasis en que la decisión sobre la concurrencia a cualquier proceso debe tomarse con cabeza fría.