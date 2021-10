Rafael Ramírez: «Willy no ha podido maquillar su indolencia por el Oeste de Maracaibo»

Rafael Ramírez continúa su recorrido por la parroquia Caracciolo Parra Pérez

Acompañando al Oeste de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, realizó un recorrido junto a los diferentes equipos parroquiales de la Unidad, en la cruzada de ‘400 barrios en 50 días’, que a su juicio, busca revertir la indolencia que ha predominado con la actual gestión municipal, donde se ha abandonado a los marabinos en su sufrimiento diario.

«El oeste de Maracaibo está decidido a cambiar su realidad. No lo decimos nosotros, lo dice el pulso de la calle. Cuando tú vienes acá, hablas con la gente, y ves que está pasándola muy mal y que ha pedido ayuda a la alcaldía, a la gobernación pero ni siquiera les han respondido sus cartas, te das cuenta que ya los chantajes, la manipulación y las amenazas no surten efecto y que la gente está cansada de las mentiras. Aquí en Idelfonso Vásquez se ve claramente que Willy no ha podido maquillar su indolencia por el Oeste de Maracaibo».

Rafael Ramírez prometió una gestión de «soluciones»

El candidato unitario a la alcaldía de Maracaibo, refirió en su recorrido por Cujicito, que los marabinos están agotados de «la mentira» y están pidiendo en la calle soluciones, que desde su perspectiva, pueden brindarse con una alcaldía creativa. «Nosotros queremos brindar una gestión que ofrezca soluciones, que atienda los problemas, que con el presupuesto que haya se digan las cosas como son y donde todos tengan participación para gobernar unidos», explicó, mientras conversaba con vecinos del sector.

«Quienes han querido vivir de mentiras, intentaron vender la idea de que el Oeste era rojo, pero después de que los han utilizado para sus tarimas, han dejado a familias enteras a la deriva, que hoy lo que piden es cambio. Falla el agua, el gas, la luz y el transporte es a punta de carruchas o a pie, a pleno sol. Y en toda esta situación, el reclamo común es: “¡Aquí nadie ha visto al alcalde!”, a Willy El Maquillador. El sol no se tapa con un dedo y por eso, por una gestión de soluciones reales, vamos este 21 de noviembre con la llave de la Unidad», indicó Ramírez Colina.

Este jueves Rafael Ramírez continúa su recorrido por la parroquia Caracciolo Parra Pérez, en la calle 66 con Av.83, promoviendo la llave de la Unidad que ha conformado junto a Manuel Rosales para alzarse con el triunfo en las elecciones del próximo 21 de noviembre.