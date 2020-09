Prociudadanos fijó posición frente a la propuesta del CNE de elecciones en 2 días

García cuestionó que el CNE quiera celebrar las elecciones en dos días. Aseguró que por la pandemia los ciudadanos no saldrían a votar

Esté miércoles en horas de la mañana el Coordinador Nacional de Prociudadanos, Leocenis García junto a la directiva nacional dios una rueda de prensa en donde fijó su posición frente a la decisión del CNE en las elecciones del 6-D y la tentativa de retirarse bajo el argumento de la duración de 2 días.

Leocenis García argumentó ” Yo quiero expresar de manera responsable el día de hoy la posición del Movimiento Prociudadanos frente a está propuesta del CNE”.

Lea también: Prociudadanos invitó al Centro Cárter y Wola como observadores en elecciones del 6-D

Señaló “La gente va asistir a votar a las elecciones del 6-D no por la confianza que le genera las instituciones del estado sino a pesar de la desconfianza que le genera. El pueblo de Venezuela quiere ejercer el derecho al voto porque sabe que la vía de la violencia del atajo fracaso y el pueblo de Venezuela quiere resolver en paz lo grandes problemas de hambre de miseria y destrucción que vive la nación”.

Enfatizó ” La proposición del CNE de ir a unas elecciones en 2 días es una propuesta que es inaceptable. Debido a los esfuerzos que tienen que hacer los testigos de oposición que son más de 25.000 que va a tener Prociudadanos en todo el país el cual no se compara con el recuerdo que va a manejar el estado venezolano es un ventajismo en cualquiera de los escenarios”.

García cuestionó la campaña del gobierno por su contradicción porque les dice a las personas que se queden en casa protegiéndose de la Covid-19 y van a colocar a los ciudadanos 2 días a votar. “De manera que tomando las medidas de seguridad el proceso electoral se debe cumplir como manda la constitución nacional en 1 día para que no ocurra ventajismo ni privilegios que solamente favorece la trampa del partido del gobierno”.

Aseguró que “Prociudadanos es un partido legalizado cuya vocación es participar en las las elecciones, queremos participar y vencer al gobierno ese que esta matando a nuestra gente de hambre pero quiero decirle de manera muy clara a la presidenta del CNE y a los rectores que Prociudadanos no va a participar en unas elecciones de 2 días y si el CNE no recoge está propuesta nosotros no retiramos de las elecciones”.

El Coordinador de Prociudadanos exhortó a la presidenta del CNE a retirar esa propuesta y a preocuparse por lo único que hay que preocuparse me refiero a que no exista ventajismo electoral ni hostigamiento a los testigos de la oposición y tener observación internacional. Esa es la preocupación que tiene que existir entre la oposición y el gobierno”.

Para concluir destacó que “Prociudadanos tiene más de 500 candidatos inscritos a nivel nacional para participar en las elecciones queremos participar pero no queremos ser cómplices del gobierno. La ley tiene que ser para todos y lo que nosotros queremos es que las elecciones tengan las mismas condiciones para los representantes del PSUV como para la oposición y ese proceso tiene que celebrarse con las medidas de seguridad en un solo día”.