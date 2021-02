Primero Justicia: Nuestro candidato seguirá siendo Juan Pablo Guanipa

Partidos políticos de oposición, primero justicia señalaron que la vía para ganar terreno es participando en estas elecciones



Para que la oposición venezolana pueda medirse ante el oficialismo, que ocupa la mayoría de las gobernaciones y que recientemente retomó el control de la Asamblea Nacional (AN), el camino es el de la participación en las venideras elecciones de gobernadores, que se celebrarán este año, pero que todavía siguen sin fecha definida.

Para el Zulia el nombre que se asoma como candidato para ocupar el cargo de Gobernador es Juan Pablo Guanipa del partido político Primero Justicia (PJ) y quien resultó electo en las últimas elecciones al obtener 691.547 votos (51,06%) frente a 631.594 de Francisco Arias Cárdenas, pero no se juramentó ante la AN constituyente porque se negó a reconocerla como órgano con poderes plenipotenciarios, por lo que su elección fue anulada.

Tras la repetición de los comicios el 10 de diciembre del 2017 Omar Prieto fue electo como gobernador por el PSUV con el 57,35 % de los votos.

Hasta la fecha, Guanipa no ha declarado su decisión de participar en esta contienda electoral.

CNE

El mandatario Nicolás Maduro aseguró que Venezuela tendrá un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) entre marzo y abril y precisó que el poder electoral será el encargado de decidir junto a la AN si habrá una mega elección de gobernadores y alcaldes.

«Ha iniciado el proceso constitucional para designar con los dos tercios el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Entre el mes de marzo y el mes de abril Venezuela va a tener un CNE equilibrado, nuevo, para siete años continuos. Siete años como manda la ley, la Constitución. A ese CNE le tocará convocar a las elecciones de gobernadores y gobernadoras este año», dijo el presidente.

Mega elecciones

Además Maduro aseguró que la oposición «está proponiendo» que se realice una megaelección de gobernaciones y alcaldías y llamó a sus seguidores y compañeros de partido a prepararse ante cualquier escenario.

«A mí no me gusta mucho la idea, la ley no lo permite porque dice que en un acto debe elegirse la autoridad regional y en otro acto debe elegirse el alcalde, pero eso está en debate, no me corresponderá a mí decidir. Yo podré opinar. Le corresponderá a la AN y al nuevo CNE fijar la fecha de las elecciones y decir si en el 2021 elegimos solo gobernadores o vamos a una mega elección de gobernadores y alcaldes», expresó.

Participación

Antes este escenario político Luis Vicente León, presidente de Datanalisis, informó a QUÉ PASA que, «Aunque estamos todavía lejos de las elecciones regionales de gobernadores no sabría decir cómo va a reaccionar la gente. La gente quiere votar, pero al no tener una elección parlamentaria decente y una participación adecuada se abstienen porque no tienen por quien votar, un estímulo, ni interés, ni confianza».

Candidaturas

En este sentido y ante el cuestionamiento de lo que podría pasar en los venideros comicios electorales indicó el analista político que la tolda opositora se las verá cuesta arriba porque hay muchos candidatos, «Va a ser difícil que la oposición vuelva a presentar una oposición unida, unitaria frente al tema de la elección regional porque hay demasiados actores involucrados que van a querer participar y además creen que tiene derecho y que no tiene sentido entregar todos los espacios. Esa lucha va a ser una lucha fracturante dentro de la oposición. Ahora ¿Va a lograr motivar a la gente al voto?,

¡No lo sé!», puntualizó el analista político.

Asimismo varios dirigentes políticos zulianos opositores plantearon sus estrategias y quienes serían sus posibles candidatos para medirse en las elecciones de gobernadores planteadas para este 2021.

Un Nuevo Tiempo

El primero en abrir el debate sobre las postulaciones para candidato a la Gobernación del Zulia fue el dirigente opositor Enrique Márquez, quien recientemente anunció que está «dispuesto a dar la pelea» para recuperar el capitolio zuliano.

QUÉ PASA intentó hacer un contacto telefónico con él pero no fue posible lograrlo.

Primero Justicia

En la otra ala de la oposición, Avilio Troconiz, coordinador regional de Primero Justicia (PJ), en la región zuliana, informó que en dos semanas emitirán un documento a nivel nacional que se hará público para mostrar su interés de participar en estos comicios, «Bajo unas condiciones mínimas, con un cronograma electoral integral en el que además de las elecciones de este año se incluya para el 2022 un revocatorio para la AN de lo contrario no participaremos».

Además destacó que el candidato de su partido es Juan Pablo Guanipa, sobre este anuncio se le cuestionó acerca de las probabilidades de que el apoyo de los zulianos sea mínimo luego de que no quiso juramentarse ante la AN, «Aunque se hizo una campaña fuerte contra él, (Guanipa), quedó en evidencia que al resto de los gobernadores que sí se juramentaron le montaron un gobernador paralelo y casi ninguno puede ejercer su Gobernación ya que le quitaron la mayoría de sus competencias, nada hacemos con tener una Gobernación que no resuelva los problemas de los zulianos, no solo basta tener los recursos, sino también las competencias necesarias para satisfacer las necesidades de los zulianos

Para PJ su candidato como alcalde para Maracaibo sería Rafael Ramírez, «Es uno de los que está aspirando y quien está realizando labores importantes para la ciudad», detalló Troconiz.

Voluntad Popular

Desiree Barboza, coordinadora regional de Voluntad Popular (VP), expresó que lo principal para poder participar es tener unas elecciones libres y transparentes, «Más que una petición es una exigencia. Mantenemos nuestro foco en poder tener unas elecciones presidenciales y poder restituir el orden constitucional que hoy sigue extraviado en nuestro país. Para nosotros no existe unas elecciones a gobernadores sin tener un cronograma electoral completo donde se fijen unas elecciones presidenciales y que se den las condiciones que en estos momentos no están dadas para retomar la vía electoral, pero no somos abstencionista».

La dirigente señaló que su estrategia para participar será la unidad e ir acompañados de la comunidad internacional a quienes catalogó como «aliados para alcanzar la democracia en Venezuela».

Por último, señaló que solo mostrarán un candidato si se cumplen las condiciones para participar.

Partido Comunista

Por su parte, One Soto, del Partido Comunista de Venezuela (PCV), indicó que tienen pautado para los próximos días hacer una conferencia nacional para discutir los escenarios políticos, económicos y sociales del país y su posición frente a esos escenarios, «Hasta ahora no está planteada una candidatura, en esa instancia se evaluará si iremos con candidatura propia, de seguro se dará en el marco de la construcción y el fortalecimiento de la alternativa popular revolucionaria en la cual hace vida el PCV como una de las organizaciones integrantes y allí se decidirá en el contexto actual cuál será nuestra posición ante este proceso del CNE de las candidaturas para gobernación»,

Copei

Mientras tanto, Braulio Arias, dirigente regional del partido Social Cristiano Copei en la entidad Zulia, señaló que la oposición venezolana debe participar en estas elecciones, «La única arma para salir de los gobiernos de Maduro y Prieto es el sufragio, libre, transparente y democrático nosotros no tenemos otro camino».

Para ello explicó que es necesario que se cumplan ciertas condiciones y las detalló, «Obtener la unidad sincera de la oposición venezolana; actualizar y abrir el Registro Electoral Permanente, inscribir a los nuevos votantes, habilitar los partidos políticos que están intervenidos (tarjetas de AD, Copei, UNT PJ y VP) y habilitar a los líderes de la oposición que están en el exilio, inhabilitados, presos o son perseguidos».

El también politólogo refirió que el candidato perfecto es el que salga producto del consenso del pueblo, «No podemos tener un candidato del «cogollo» de los partidos, el nombre que se me ocurre es Melvin Méndez, ex alcalde de Lagunillas, es una buena ficha del partido Copei», señaló Arias.

Acción Democrática

De igual manera, intentamos comunicarnos con Juan Carlos Velazco, dirigente de Acción Democrática, pero no fue posible.