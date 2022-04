Presidente Maduro: Hace 20 años el pueblo dio una lección histórica a la oligarquía y al imperialismo

El Presidente Maduro también agradeció a los representantes de 53 países que acudieron a Caracas a conmemorar y celebrar la victoria del 13A, con foros y seminarios por los 20 años.

El presidente Nicolás Maduro Moros recibió este miércoles en Miraflores la Gran Marcha Popular Cívico-Militar que recorrió Caracas, para celebrar los 20 años del Día del Rescate de la Dignidad Nacional, aquel 13 de abril de 2002, y el 13° Aniversario de la Milicia Bolivariana.

«El pueblo venezolano, hace 20 años, un día como hoy, le dio una lección histórica a la oligarquía y al imperialismo», dijo presidente.

Desde el puente de La República en Caracas el Jefe de Estado enfatizó que la oligarquía creyó que «el pueblo venezolano se iba a dejar engañar una vez más por las mentiras impuestas de los medios de comunicación; que el pueblo se iba a acobardar, cruzarse de brazos; que podrían subestimar una vez más la conciencia de los humildes, de trabajadores y trabajadoras, mujeres y juventud de entonces».

El Mandatario Nacional resaltó que subestimaron la valentía, la conciencia y el coraje de los militares patriotas que hace 20 años le dijeron al pueblo en las calles «presentes estamos unidos de hoy y para siempre: 13 de Abril, victoria de la unión cívico-militar de la Revolución Bolivariana».

El presidente Maduro invitó a las generaciones más jóvenes, especialmente a quienes aún no habían nacido o tenían muy poca edad, a investigar sobre aquellas fechas y la propia historia de la Revolución Bolivariana que rescató el comandante Hugo Chávez «y lo decimos hoy, 20 años después, con esta juventud levantada en valores y renovada, no subestimen la capacidad revolucionaria del pueblo chavista, del pueblo venezolano, no subestimen la conciencia, los valores, la valentía y el coraje colectivo del pueblo venezolano».

Puntualizó que «Venezuela se ha convertido en dueño de su propia historia. El llamado es a defender los logros sociales que desde 1998 se han construido para todos y todas».

Finalmente, agradeció a representantes de 53 países que acudieron a Caracas a conmemorar y celebrar la victoria del 13A, con foros y seminarios por los 20 años.

Las delegaciones presentes proceden de Argentina, Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, China, Dinamarca, Ecuador, EE. UU. , Egipto, El Congo, El Salvador, España, Francia, Finlandia, Ghana, Guinea Bissau, Haití, Honduras, Hungría, Irlanda, Irán, Italia, Japón, Kenia, México, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Palestina, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rumanía, Rusia, Serbia, Sierra Leona, Sudáfrica, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Turquía, Túnez y Uruguay.