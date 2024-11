Presidente Maduro afirmó que representantes de oposición «no consignaron nada» ante el TSJ

«Se presentaron con las manos vacías, he pedido que mi audiencia sea liberada para ser conocida públicamente y he pedido que la audiencia de todos los candidatos sea pública», dijo el presidente Maduro

El presidente, Nicolás Maduro, criticó que el candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, no acudió a la citación que el Tribunal Supremo de Justicia le hizo el pasado miércoles, y consideró como «escandalosa» su ausencia no solo ante el máximo tribunal, sino ante el CNE.

Cuestionó que los representantes de la oposición que sí acudieron «no consignaron nada, y quedó grabado, que no tienen nada».

Lea También: Diosdado Cabello desde el TSJ: «Hemos entregado todos los documentos que ha solicitado la Sala Electoral»

«Se presentaron con las manos vacías, he pedido que mi audiencia sea liberada para ser conocida públicamente y he pedido que la audiencia de todos los candidatos sea pública», agregó.

Maduro acudió por segunda ocasión al TSJ, al que llamó el «templo de la justicia en Venezuela» luego de haber introducido la semana pasada un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del máximo tribunal para dirimir el proceso electoral del pasado 28 de julio.

«He asistido a la citación judicial del máximo tribunal y me he despojado de mis inmunidades como jefe de Estado y de gobierno, de cualquier investidura, solo soy el ciudadano, por la paz he venido, por la estabilidad y el derecho a la tranquilidad de Venezuela», dijo el jefe de Estado a su salida de la citación.

Aseguró que respondió al interrogatorio de los magistrados, y destacó que han acudido a la citación judicial 9 de 10 candidatos,» solo un candidato se negó a dar la cara y cumplir con la justicia, un candidato que está escondido».

«Yo he dado la cara, siempre la voy a dar, al pueblo y las instituciones, es escandalosa la ausencia de un candidato que ya desconoció al CNE, al máximo tribunal, al pueblo y que pretende desconocer a la Constitución y que pretende autoproclamarse», fustigó.

Maduro destacó que el nuevo sistema electoral ha realizado 31 elecciones, de las cuales el oficialismo ha ganado 29, «y hemos perdido dos elecciones y no salimos a pegar gritos ni a incendiar el país, respeto al vencedor y la Constitución».

«Las fuerzas que representan el legado del comandante Chávez tenemos la experiencia, la maquinaria y la organización para saber llevar procesos electorales y tener recabados todos los documentos que se han entregado hoy con pelos y señales a la Sala Electoral».

Dijo que los documentos publicados en una página web por parte de la oposición son forjados.

Advirtió a los medios y agencias internacionales que en el país «no ha habido ni va a haber guerra civil». «Es que los medios de comunicación afiliados al imperio estadounidense y la oligarquía de ultraderecha van a seguir insistiendo en perturbar a Venezuela y mentir», se preguntó.