La «Plataforma unitaria» participará en los comicios del 21 de noviembre con la tarjeta de la MUD

La plataforma unitaria de la oposición venezolana, donde se agrupan los partidos políticos y organizaciones que respaldan a Juan Guaidó, anunció que participará en los comicios regionales y municipales del próximo 21 de noviembre.

En una rueda de prensa ofrecida la tarde de este martes 31 de agosto, los representantes de «la plataforma unitaria» que agrupan los partidos políticos y organizaciones que respaldan a Juan Guaidó, un día antes de finalizar el plazo para las postulaciones, llamaron a votar en la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que fue habilitada por el Consejo Nacional Electoral para participar en los comicios.

«Tomamos esta decisión mayoritariamente después de un extenso y difícil proceso de deliberación interna que contó con la participación de líderes locales, regionales y nacionales», dijeron en un documento los integrantes de la plataforma unitaria. También se conoció que la demora de varios días para hacer el anuncio, se debió a que los pequeños partidos de la alianza representaron varias trabas.

«Nos mueve la difícil situación que atraviesa nuestro país, el sentido de urgencia para encontrar soluciones permanentes a nuestros padecimientos y el propósito de fortalecer la unidad», añadieron.

Ramos Allup reconoció que no han logrado todas las garantías electorales en las negociaciones que comenzaron en México el pasado 13 de agosto, pero decidieron igualmente participar.

«Las concesiones que se han logrado es por la negociación evidentemente. No tenemos la totalidad de las garantías, pero no podemos decir que si no tenemos el 100% de las garantías no vamos a participar», sostuvo.

En el comunicado reconocieron que las elecciones no son convencionales ni serán justas, pero en unidad presentarán los candidatos y candidatas a gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos estadales y concejos municipales.

Plataforma unitaria reconoce obstáculos

«Sabemos que estos comicios no serán unas elecciones justas ni convencionales. La dictadura ha impuesto obstáculos graves que ponen en riesgo la expresión de cambio del pueblo venezolano. Sin embargo, entendemos que serán un terreno de lucha útil para fortalecer a la ciudadanía e impulsar la verdadera solución a la grave crisis de nuestro país: unas elecciones presidenciales y legislativas libres.»

«Nos organizaremos, nos movilizaremos y nos fortaleceremos en unidad al servicio de la reinstitucionalización democrática de Venezuela», agrega el comunicado.

Dijeron que la decisión de ir a los comicios complementa las negociaciones en México y apuntan a «una solución pacífica y negociada».

«Asumimos el compromiso de redoblar esfuerzos para motivar al pueblo de Venezuela a ser parte de este episodio de lucha y a procurar que el 22 de noviembre hayamos logrado avanzar en el camino que nos llevará a solucionar la grave crisis de Venezuela: un acuerdo nacional y elecciones presidenciales y parlamentarias libres».