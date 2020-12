Parlamento Europeo no enviará observadores a las elecciones legislativas

Ambos recordaron que la Eurocámara ha apelado, en diversas resoluciones, a crear las condiciones adecuadas para la celebración de elecciones

El presidente de la comisión de Asuntos Exteriores, David McAllister, y el presidente de la comisión de Desarrollo, Tomas Tobé; ambos del Partido Popular Europeo (PPE), informaron este miércoles que el Parlamento Europeo no enviará observadores a Venezuela a las elecciones legislativas del 6 de diciembre.

«El Parlamento Europeo no observará los comicios y por tanto no hará comentarios sobre el proceso ni sobre los resultados. Ningún miembro del Parlamento Europeo ha recibido mandato para ejercer de observador», dijeron en un comunicado.

De tal manera aseguraron que si alguno de los eurodiputados decidiera observar las elecciones parlamentarias de Venezuela «lo haría por propia iniciativa» , por lo que no podrá vincular sus posibles declaraciones o actuaciones con el Parlamento Europeo.

Ambos recordaron que la Eurocámara ha apelado, en diversas resoluciones, a crear las condiciones adecuadas para la celebración de elecciones «libres, transparentes y creíbles, incluidas las condiciones justas para todos los participantes» en Venezuela.

La Unión Europea, igual que otros miembros de la comunidad internacional como la Organización de Estados Americanos (OEA), no reconocen los comicios convocados por el Gobierno de Nicolás Maduro.

