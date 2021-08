Muere detenido acusado de intentar secuestrar a Diosdado Cabello

Foro Penal, señaló que el detenido, quien aún no había recibido condena, fue trasladado el sábado a un hospital «por la presión de sus compañeros de celda», donde falleció.

Un detenido señalado de formar parte de un supuesto plan para secuestrar a Diosdado Cabello, falleció el pasado domingo 29 en Venezuela tras presentar complicaciones de salud desde hace un mes, denunciaron activistas de derechos humanos.

«Hoy falleció de paro respiratorio Gabriel Medina Díaz, de 39 años», informó en Twitter Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal, dedicada a defender a «presos políticos».

Según medios locales, la detención de Medina Díaz y otras ocho personas vinculadas con ese caso se produjo luego de que el Departamento de Estado estadounidense ofreciera recompensas de entre 10 y 15 millones de dólares por detener al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a varios de sus colaboradores, entre ellos Cabello, al inculparlos de «narcoterrorismo».

#29Aug Gabriel A Medina(39) is the ninth #politicalprisoner to die in custody since 2014, #Venezuela. He died today supposedly of a respiratory failure after claiming for medical attention without effective response. He was on pre-trial detention (awaiting trial) since April 2020 pic.twitter.com/JLMVdw7if4

— Alfredo Romero (@alfredoromero) August 29, 2021