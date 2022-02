Misión de la UE presentó el informe final sobre las elecciones del pasado 21 de noviembre

En el informe final sobre las elecciones del 21 de noviembre, el organismo resaltó resaltó que aún permanecen deficiencias estructurales a superar, como: inhabilitación de candidatos, uso de recursos del Estado en la campaña electoral entre otros

Este martes Isabel Santos, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, presentó el informe final sobre las elecciones del pasado 21 de noviembre en Venezuela, en la que destacó que la asistencia de la UE a un proceso electoral en el país, después de 15 años, es un mensaje del organismo electoral venezolano.

«Si hemos sido invitados es porque hay una señal del país de querer mejorar su proceso electoral», dijo en una rueda de prensa virtual la jefa de la misión, desde Bruselas.

Sobre que la presentación del informe no se haya realizado en Venezuela, afirmó que: «Nosotros hemos informado de nuestra intención de hacer la presentación en Venezuela. El CNE no nos ha contestado a eso. Al llegar al plazo, hicimos una presentación telemática, no es nada nuevo con nuestra política. Ya lo hemos hecho con otros países», expresó Santos.

Entre las observaciones que tienen en su informe resaltó que aún permanecen deficiencias estructurales a superar, como: inhabilitación de candidatos, uso de recursos del Estado en la campaña electoral, entrega de simbolismos y partidos a fracciones minoritarias de las organizaciones políticas.