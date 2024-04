Meganálisis: Machado le ganaría a Maduro y Rosales pierde contra el Presidente aunque ella le alce la mano

Meganálisis afirmó que «bajo específicas condiciones el empuje electoral de María Corina Machado es indetenible. No cualquiera es endosable por ella, pero quien pueda serlo es competitivo. María Corina Machado tiene al menos 7 de 10 electores, y Corina Yoris 4 de 10»

Son al menos tres los posibles escenarios para las presidenciales del 28 de julio en Venezuela, revela la firma Meganálisis al publicar los resultados de una encuesta sobre la intención de voto para estos comicios.

En el primer escenario se enfrentan Nicolás Maduro y Manuel Rosales -candidato del partido Un Nuevo Tiempo y quien ha sido criticado debido a las dudas generadas por su inscripción en la contienda presidencial-. 9 de 10 opositores piensan que Rosales «traicionó» a la oposición al postularse.

En este escenario se observa una victoria del actual presidente Nicolás Maduro con porcentaje de 13,2%. Sin embargo, sorprende el nivel de abstención, que alcanza 62,1%. Esta cifra, que supera incluso el apoyo a los candidatos en disputa, plantearía serios interrogantes sobre la legitimidad del proceso electoral.

Un segundo escenario presenta una competencia entre Nicolás Maduro y Corina Yoris, candidata de la Plataforma Unitaria y designada por María Corina Machado para ser su representante debido a la inhabilitación por el gobierno de la líder de Vente Venezuela para ejercer cargos políticos y públicos en Venezuela.

En este caso Yoris lidera las preferencias del electorado con 37,9% de apoyo, por encima de Maduro pero por debajo de Machado. Aunque el nivel de abstención disminuye en comparación con el primer escenario, aún se mantiene en 17,2%.

Esta victoria de Yoris, hasta hoy, es solo de encuestas, pues el Consejo Nacional Electoral no ha permitido la inscripción de su candidatura.

Meganálisis afirmó que «bajo específicas condiciones el empuje electoral de María Corina Machado es indetenible. No cualquiera es endosable por ella, pero quien pueda serlo es competitivo. María Corina Machado tiene al menos 7 de 10 electores, y Corina Yoris 4 de 10».

El tercer escenario muestra una contienda entre María Machado y Nicolás Maduro, donde la líder opositora emergería como clara vencedora, con 70,8% de apoyo.

Según el sondeo, la principal dirigente opositora derrotaría por casi 40 puntos a Maduro en las presidenciales de 2024. Machado cuenta con intención de voto de 50,1% y el aspirante a la reelección por el chavismo, 12,1%. La abstención se ubica en 9,1%.

En caso de que la figura de Rosales sea la única en competir, 7 de cada 10 opositores no votarían por él, aunque Machado se los pida y a pesar de que es considerada la figura política venezolana que inspira mayor confianza y credibilidad. Así lo expresan 73,7% de los venezolanos según la encuesta.

En general, el estudio reveló que los «ciudadanos opositores son la gran mayoría, 81,4% del país. Solo voces y figuras que puedan recibir la confianza de esa mayoría son competitivos, y Rosales no lo es».

La firma también aseguró que Machado tiene intención de voto de 79,1% y que 75,1% de los venezolanos no quiere votar por Manuel Rosales.

El sondeo muestra también que 8% de los venezolanos no es militante de los partidos políticos y considera que «la actividad y vida partidista no es atractiva y no cautiva a los venezolanos. Son estructuras muy débiles».

Un electorado dividido

Los resultados reflejan sobre todo la profunda división en el electorado venezolano y plantean desafíos significativos para los candidatos.

Al menos 7 de cada 10 encuestados piensa que en las elecciones del 28 de julio no hay libertad de participación y no están aseguradas todas las garantías electorales. De allí la posibilidad de que se presente una alta abstención, que no obstante marcaría un escepticismo y desconfianza generalizada en el proceso electoral.

El anhelo de un cambio de modelo también es un sentimiento generalizado en el electorado. Según revela la encuesta, 81,4% expresa su deseo de que el chavismo y Maduro no sigan al mando del gobierno por otro período que exceda los seis años.

Esa marcada preferencia de cambio refleja la profunda necesidad de transformación que percibe la población en el país que de no materializarse en las próximas elecciones, 4 de cada 10 venezolanos estarían considerando seriamente la posibilidad de migrar.

Este escenario podría desencadenar un significativo aumento en la migración durante 2024, exacerbando una situación ya de por sí compleja en el ámbito migratorio venezolano.

El politólogo Ángel Medina considera que la encuesta demuestra que una de las estrategias principales para la oposición en esta campaña electoral debe ser mantener y fortalecer la unidad para lograr hacerle frente a Maduro.

«En este escenario polarizante -recordemos que hay 13 candidatos pero al final la polarización se da entre Maduro y el candidato de la Unidad, más María Corina-, lo que marca de manera transversal a todos es la posibilidad que tiene el candidato unitario de partir y de tener puntos a favor por encima de Maduro», señala.

Medina considera que «se ve claramente como cualquier candidato de la Unidad pudiera tener más o menos respuesta, o más o menos empatía, o más o menos fortaleza, pero en todos los casos siempre tiene la oportunidad de ganarle a Nicolás Maduro».

Meganálisis es una empresa de estudios de opinión y encuestas que durante los últimos 11 años acumula la más alta tasa de aciertos en pronósticos de resultados electorales en Venezuela.

La empresa también se ha dedicado a la medición periódica de variables (con contenido social y económicos) de interés para los hacedores de políticas públicas.