María Machado insite, pero desilusiona a sus radicales: «No vamos a dejar las calles». Ahora convocó para el 17 de agosto

La dirigente ya había anunciado este viernes que «en las próximas horas» convocarìa a una gran manifestación a nivel mundial



Para el próximo 17 de agosto, con «actas en mano», la dirigente opositora venezolana María Machado ha convocado a una «gran protesta mundial» para reclamar por los resultados de las elecciones presidenciales.

«Este próximo sábado 17 de agosto, los venezolanos nos unimos en cualquier parte del mundo para alzar la voz por la verdad: el 28 de julio #GanóVzla [ganó Venezuela]», trinó este sábado la dirigente inhabilitada.

Anunció que este domingo #11Ago dará mas detalles.

La opositora María Machado ya había anunciado este viernes que en las próximas horas convocará a una gran manifestación a nivel mundial para alertar al mundo sobre lo que ocurre en Venezuela.

«El mundo tiene que ver la fuerza, la determinación y la decisión que hemos tomado los venezolanos, que esto no tiene vuelta atrás…»

Aseguró que no se rendirá hasta que se logre el propósito. «Nosotros no vamos a rendirnos hasta que logremos el propósito. No podemos parar hasta el final y lograr que esos votos de millones de venezolanos se hagan respetar», indicó.

«Vamos a invitar y a convocar al mundo entero, a todos los venezolanos y latinoamericanos, a toda la gente que le duele la justicia, la libertad y la verdad, que nos acompañe en un momento de encuentro de todos afuera y adentro», agregó.

«No vamos a dejar las calles, eso no quiere decir que vamos a estar todos los días en la calle. Esto se administra, se hace con inteligencia, con disciplina y con perseverancia», dijo Machado en un live con la influencer venezolana Lele Pons a través de Instagram.

La dirigente opositora consideró que la recomendación de Nicolás Maduro de dejar de usar la aplicación de mensajería WhatsApp y la suspensión de la red social X son signos de que «están atemorizados» en el chavismo.