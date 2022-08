María Machado a los que piden primarias organizadas por el CNE: algún interés tendrán en que Jorge Rodríguez cuente los votos

María Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, se pronunció este viernes 26 de agosto sobre la realización de las elecciones primarias de los factores democráticos y afirmó que este proceso no puede ser organizado por el Consejo Nacional Electoral.

«Las fuerzas democráticas y la verdadera oposición en Venezuela es muchísimo mas grande que el G4, esto tiene que ser una gran elección, es más que una primaria, porque se va a elegir al liderazgo que va a luchar más allá del plano electoral pero donde todos los sectores democráticos participen», expresó Machado.

«Aquellos que quieren que las primarias las organice el CNE, algún interés tendrán en que Jorge Rodríguez cuente los votos», agregó.

Por otra parte, indicó que se debe garantizar el derecho de los venezolanos en el exterior a participar en el proceso.

«Mi llamado a los venezolanos que están afuera, que les dicen que no tienen derecho de votar, eso no es verdad. Se debe organizar una plataforma tecnológica para que todos los venezolanos que estén afuera puedan votar, es sencillo no es costoso. Lo que se necesita es voluntad y tenemos ideas de como hacer eso «, concluyó.