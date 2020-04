Manuel Rosales: Vencer el Covid-19 es la tarea inmediata, salvar Venezuela es crucial

El ex gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, expresó que “vencer el Covid-19, es la tarea inmediata, mientras que salvar el país es crucial”

Zulia- “Los venezolanos están cansados del régimen, de la violencia, de la politiquería, exigen una solución real, viable y definitiva a su tragedia”, afirmó el ex gobernador y líder político del Estado Zulia, Manuel Rosales. Al asegurar que “nos agarra una pandemia mundial en un estado de vulnerabilidad totalmente grave, lo que nos obliga a analizar y tomar decisiones con cabeza fría, profundizar en los cambios irreversibles que requiere Venezuela, cuando se habla de repensar el mundo”.

“Es momento que los actores políticos estemos a la altura de la situación que provoca la pandemia y lograr la definitiva recuperación de las instituciones para que respondan al interés y necesidad de la sociedad; del Estado de Derecho, restablecer la legalidad, recuperar la paz y la prosperidad que se perdió en estos años de oscuridad y atraso. Incluso retomar los valores, las buenas costumbres, como ciudadanos que durante años nos caracterizó y en estos tiempos difíciles los vemos retoñar de nuevo, como la solidaridad, la hermandad, la colaboración entre nosotros”, agregó el presidente de UNT.

Aseguró que vencer el Covid-19, es la tarea inmediata, mientras que salvar el país es crucial. El gobierno debe asumir que está agotado, no genera ninguna confianza nacional ni internacionalmente, que si no abre los espacios para una solución definitiva, “Venezuela terminara de deslizarse al fondo del precipicio. La gran mayoría de los venezolanos están confinados en sus casas, sin servicio regular de electricidad, agua, gas doméstico, internet. La demoledora devaluación de la moneda, el alza en los precios de alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad aplastan el mísero ingreso familiar”.

“El pueblo no tiene que comer, no es un secreto que este régimen llevo a más del 70 por ciento de los venezolanos dependan de la economía informal, del trabajo diario y llevan siete (7) semanas sin producir. Mientras, el gobierno les tira migajas que llaman “bonos” que no valen nada”. Sin embargo, dijo qué en este grave momento, es urgente que escuchen el grito desesperado de la gente que exige un aporte sustancial, ajustado a la economía dolarizada que se vive en Venezuela.

“Somos el país con las mayores reservas petroleras del mundo y hoy nuestra gente no tiene gasolina, por la destrucción y abandono de las refinerías, ¡Acabaron con el parque refinador! Esto se ve reflejado en la paralización de la actividad familiar, del sector construcción, industrial, comercial, agropecuario, con las largas e interminables colas en las gasolineras, etc. Ellos han paralizado el país producto de su ineficiencia, despilfarro, destruccion del aparato productivo, de los servicios y se escudan en la pandemia para no afrontar sus errores”, acotó el líder zuliano.

Rosales refirió que la negativa del gobierno de no dar oportunidad a los venezolanos de decidir su destino, a través de unas elecciones limpias y acordadas, agravó la crisis. “Venezuela experimenta el mayor colapso económico sucedido en un país sin guerra en al menos 50 años, la Asamblea Nacional, legítima y soberana, es el foro político dónde se puede y deben sentar las bases para superar la crisis venezolana, con la participación de todas las fuerzas sociales, no sólo de carácter político sino de la generalidad del país”.

“Los venezolanos, merecemos una vida de paz y prosperidad, y no podemos permitir que la desesperanza de paso a la resignación y al fracaso, pues ello nos lleva a dejar el espacio libre para que quienes desean esclavizarnos y someternos en pleno siglo XXI, sigan en su intención de ser amos de los venezolanos”, concluyó el líder del estado Zulia.

Foto: Cortesía