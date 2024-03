Manuel Rosales: «No podemos dejar a Venezuela sin la opción del voto»

«Yo dije que no. Hay muchos candidatos. No puedo ser otro más para crear mayores dificultades. Di un paso al lado y le dije a los dirigentes y a los zulianos: voten por quién quieran votar. Vayan a las mesas y a los centros de votación. Y cuando María Corina Machado ganó esa elección, fui el primero en salir a reconocer su valentía, trabajo y trayectoria», recordó Manuel Rosales

Manuel Rosales, candidato a la Presidencia de la República por el partido político Un Nuevo Tiempo, lideró el emotivo acto «Vota por Venezuela» que se desarrolló en el Palacio de Eventos de Maracaibo, que se quedó pequeño ante el apoyo de las mujeres, hombres, jóvenes, comunidades indígenas, dirigentes políticos, alcaldes, legisladores y sociedad civil para el líder de la unidad y transición en nuestro país.

Al dirigirse a los asistentes al acto y al pueblo de Venezuela, a través de los canales digitales y redes sociales, el Candidato a la Presidencia de la República exclamó: «Que bonito acto este. Hay alegría, le brillan los ojos a la gente, se asoma la sonrisa en sus rostros, porque el pueblo de Venezuela sabe, desde Guayana, Los Andes, Oriente, desde el Centro hasta el Zulia que se le acaban los días a Maduro, para salir de la Presidencia de la República».

Rosales explicó, paso a paso, los eventos que lo llevaron a inscribir su nombre para la Presidencia de Venezuela. «Me fui a Caracas hace tres días preocupado por la situación. Me decían los dirigentes de los partidos que teníamos un grave problema».

Y recordó: «ustedes saben que fuimos promotores de unas elecciones primarias, las definimos y en este Palacio de Eventos ustedes y el Zulia me pedían que me lanzara a esa contienda. Y yo dije que no. Hay muchos candidatos. No puedo ser otro más para crear mayores dificultades. Di un paso al lado y le dije a los dirigentes y a los zulianos: voten por quién quieran votar. Vayan a las mesas y a los centros de votación. Y cuando María Corina Machado ganó esa elección, fui el primero en salir a reconocer su valentía, trabajo y trayectoria».

Continuó: «Y ella no se pudo inscribir, porque todos sabemos en qué país estamos. El Gobierno pone condiciones y trabas. Ella venía inhabilitada y ratificaron su inhabilitación. Y salimos con la voz fuerte, con la cara en alto a protestar contra esa injusta inhabilitación a María Corina Machado».

Puntualizó que ella designó a una candidata, a Corina Yoris, honorable dama de la sociedad venezolana. «Y nosotros dijimos, y no mandé a nadie a decirlo, para que no queden dudas: la tarjeta de UNT está a la orden de María Corina Machado, para que se postule, y a la orden de la Plataforma Unitaria. Después, cuando me reuní con María Corina, me dijo que iba a postular a dos personas. Después decidió postular a la señora Corina Yoris».

Y recalcó: «Allí estuvimos hasta el último momento, tratando de inscribirla ante el Consejo Nacional Electoral. No se pudo. Transcurrían las horas y llegó la noche. Me llamaba gente de todo el país, empresarios, rectores de universidades; me escribían. Ustedes veían las redes sociales. Había angustia en Venezuela. Me preguntaba: será que nos vamos a quedar sin candidato. Y yo estaba ahí con otros líderes de partidos políticos. Se discutieron varios nombres. La Comisión de Negociación llamaba para ver si pasaban. Decían: este pasa, este no, por las trabas que ponen».

Dijo que llamó a cuatro de ellos y les pidió que se inscribieran como candidatos. Ellos tendrán sus razones. Ninguno aceptó. «Transcurrían las horas y temía que nos quedáramos sin candidato presidencial y dejarle la cancha libre a Maduro para que se quedará seis años más destruyendo al país».

«Me llamaron representantes de algunos partidos políticos. Había una representación en el CNE. Tenían horas allí esperando que decidiéramos. Hablé con varios de la Plataforma Unitaria y les dije: decidan por favor. Escojan un nombre. Escogieron uno y no pasó. Escojan otro. Y no se decidía nada».

El candidato a la Presidencia, Manuel Rosales, afirmó que también hay dirigentes que no creen en la ruta electoral y juegan a la fantasía, a la magia, a que un día vendrán los marines a salvar a Venezuela, o que quedándonos en la casa, no votar, vamos a tumbar al Gobierno, o por las rutas de la violencia que siempre han fracasado.

Y les dijo: «nosotros no podemos dejar a Venezuela sin la opción del voto, sería muy grave, triste. Y faltaban cinco para las doce. A esa hora se cerraba el sistema. Yo tenía que decidir. Si no inscribíamos a alguien, yo tendría que venir hoy al Zulia y decir: nos quedamos sin partido, sin la tarjeta de la manito (MUD). No podemos ir a las elecciones Presidenciales, regionales ni de alcaldes el próximo y le tenemos que entregar el Zulia, de nuevo, a los destructores. Cómo explicaba eso».

Resaltó: «Yo tenía que tomar una decisión y la tomé. Era un gesto de responsabilidad: o dejaba el barco a la deriva y dejábamos a Maduro seis años más allí o le decía a Venezuela que el 28 de julio vamos a sacar a Maduro a punta de votos. Eso queda para la historia».

Recalcó «Yo pude cobardemente haber puesto a cualquiera ahí y venirme al Zulia. ¿Y qué explicación iba a dar? Eso jamás lo iba a hacer yo. Estoy claro y desde aquí hago un llamado al pueblo de Venezuela y a la dirigencia de todos los partidos. Muchos se cubren esperando que pasen las tempestades que aparecen en la redes, pero, a Venezuela, hay que darle la cara».

Y enfatizó: «Yo inscribí mi candidatura, pero han desatado una guerra en mi contra por las redes. Están gastando millones de dólares inventando, calumniando, diciendo mentiras. Que si yo soy el candidato de Maduro, que Dios y la Virgen me amparen y me favorezcan. ¿Qué negocié con Maduro? ¿Qué negocié, quedarme como Gobernador? Yo seré Gobernador hasta que el Zulia decida que yo esté en la Gobernación del estado».

Apuntó que dicen barbaridades los que juegan a la abstención, a no hacer nada, a rendirnos. «Yo jamás voy a estar ahí. Yo he defendido la ruta electoral. Esos mismos fueron los que me hicieron una campaña cuando dije: voy a rescatar al Zulia y a sacar a los destructores. Y los saqué para siempre. Me hicieron una guerra, que no había que votar, que eso era apoyar al régimen, refrescar a Maduro. Cómo cuando logré los recursos con la CAF, el Banco Mundial y había un acuerdo para solucionar el problema eléctrico del Zulia y no lo aprobaron, porque eso era favorecer a Nicolás Maduro, pero el Zulia les dio la espalda, votó masivamente, ganamos la Gobernación, la mayoría de las Alcaldías y el Consejo Legislativo».

Rosales manifestó: «yo no fui a Caracas a quitarle el puesto a nadie, ni me pasaba por la mente inscribirme como candidato a la Presidencia. Ya lo he explicado. Yo asumí esa postura y tomé la bandera de Venezuela para que flameara en nuestro cielo. Pero hay dos opciones y lo digo con el corazón en la mano: busquen una negociación, un candidato o candidata que pase las trabas y los obstáculos del Gobierno y yo le entrego la candidatura a quien quiera, pero no difamen, no le hagan la guerra sucia al pueblo de Venezuela. No dejen sin salida al pueblo».

Y sostuvo: «Así como dije que la tarjeta de UNT estaba para quien quisiera inscribirse, así lo digo hoy ante el Zulia, Venezuela y el mundo que está pendiente de lo que va a pasar en el país y lo segundo es que olvídense que la gente va a la abstención. La gente tiene el poder del voto. No va a valer que si no votas, te quitan la bolsa del Clap. La gente no va para la abstención. Y lo digo responsablemente: Si no ponen a otro candidato, yo seré el que lleve la bandera de en alto para ser el próximo Presidente de Venezuela».

Rosales aseguró que «lo único que negociará con Nicolás Maduro, si le corresponde seguir con esta responsabilidad, es que entregue la Presidencia, sin violencia, el próximo 28 de julio».

Aseguró que a partir del 28 de julio, en la noche, cuando entonemos el Himno de Venezuela, la primera decisión será que abran las puertas de las cárceles, para que salgan los presos políticos y que los tribunales anulen los juicios falsos a quienes se encuentran en el exterior perseguidos.

Resaltó que lo que estamos aquí tenemos que dar la cara por este país. «Esa es la tarea de los dirigentes. Cada dardo envenenado, cada mentira y calumnia contra cualquier dirigente de la oposición o de Manuel Rosales es para beneficiar a Maduro por debajo de cuerda. Eso es una altísima traición. Desde hoy anuncio a los venezolanos que aquí sigo esperando. O toman la bandera o sigo adelante para salvar al país».