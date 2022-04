Congreso de PSUV | Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se decantan contra la corrupción y las mafias en plenaria (+ nueva directiva)

La Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) conjuntamente con la militancia, ratificó como presidente de la tolda roja a Nicolás Maduro Moros.

El presidente Nicolás Maduro, anunció que en los próximos días dará un duro golpe a la mafia de la chatarra y encargó para tal fin a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

«Le vamos a dar a la mafia de la chatarra en el cogote, que no se sorprenda de los golpes que le vamos a dar en los próximos días», dijo durante la segunda Plenaria del V Congreso del PSUV que se realiza en Caracas.

También reiteró que continuarán desmembrando a las mafias de los hospitales y de la gasolina, y pidió a los alcaldes y gobernadores sumarse a esta labor.

«Este año tenemos que lograr la meta de que funcionen plenamente los hospitales. Que no roben equipos, ni medicamentos», expresó.

«Con la mafia de la gasolina vamos paulatinamente, vamos tomando medidas técnicas, estratégicas, que son las que van a resolver este problema», destacó.

Diosdado pide denunciar Chavistas corruptos

Asimismo, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, instó este sábado a los militantes a denunciar los hechos de corrupción de los que tengan información y que involucren a funcionarios chavistas.

Cabello le preguntó a los participantes por qué no se denuncian los hechos de corrupción en las filas del chavismo y les pidió no tener miedo a las investigaciones que puedan surgir sobre actuaciones en cargos públicos.

«No le tengamos miedo a eso (a ser investigados), porque el que no la debe no la teme», dijo.

Aseguró que «un corrupto no es revolucionario, un corrupto es un auténtico contrarrevolucionario y peor aún es cuando está en funciones de Gobierno, peor aún es cuando traiciona la voluntad de un pueblo que lo puso en un cargo, el cargo que sea. Entonces, no digamos que hay corrupción si no denunciamos».

Nicolás Maduro fue ratificado como presidente del Psuv

Este sábado fue ratificado como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro.

El primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello, sometió a votación la propuesta entre los delegados y delegadas del V Congreso del Psuv y IV Congreso del Jpsuv, la cual fue ratificada por unanimidad.

«Proponemos desde la Dirección Nacional que el hermano Nicolás Maduro continúe como Presidente del PSUV», dijo el Primer Vicepresidente.

Por otra parte, Cabello aprovechó la oportunidad para reconocer el papel trascendental que ha ejercido el partido en los diferentes perídos electorales, con el fin de llevar la victoria al gobierno revolucionario. Asimismo estimó que de este Congreso surgirán las propuestas y acciones que fortalezcan la unidad para combatir las mafias que pretendan filtrarse en las filas de la tolda roja.

«El partido tiene que ser la mayor fuerte de batalla contra la corrupción, contra la burocracia, el burocratismo y las desviaciones de algunos camaradas tiene en su comportamiento», recalcó.

Reiteró el llamado a las fuerzas revolucionarias a mantener el combate contra la corrupción y el burocratismo y garantizar que la ética se imponga en el accionar diario.

«El nuevo código de ética del Partido Socialista Unidos de Venezuela servirá para normar la conducta y el accionar la militancia revolucionaria», aseguró Cabello.

Diosdado Cabello ratificado Primer Vicepresidente del partido

El presidente Maduro propuso y sometió a votación la reelección de Cabello como primer vicepresidente del Psuv, la cual fue ratificada por aclamación por los más de dos mil delegados presentes en la segunda plenaria del V Congreso y el IV Congreso de la JPSUV.

Nueva directiva del PSUV

Asimismo, se aprobó la conformación de la nueva Dirección Nacional para la cual el presidente del partido promovió los nombres de los dirigentes para someterlos a votación, y tras aprobarse la propuesta quedó conformada por:

Cilia Flores

Jorge Rodríguez

Delcy Rodríguez

Héctor Rodríguez

Tareck El Aissami

Adán Chávez

Jorge Arreaza

Eduardo Piñate

Carmen Meléndez

Julio León Heredia

Pedro Carreño

Pedro Infante

Freddy Bernal

Iris Varela

Víctor Clark.

Yelitze Santaella

Francisco Ameliach

José Marcano Luis

Nicolás Guerra

Erika Farías

Blanca Eekhout

Robexa Poleo

Mervin Maldonado

Diva Guzmán

Tania Díaz

Jheyson Guzmán

José Alejadro Terán

Rander Peña

Gabriela Peña

Antonio Galindez

Jesús Faría

Fidel Vásquez

Ricardo Molina

Alexis Rodríguez Cabello

Jacqueline Faria

Julio Chávez

Francisco Torrealba

Nahúm Fernández

Consejo Político Nacional

También se procedió a escoger los integrantes del Consejo Político Nacional, el cual estará liderado por el Comandante Luis Reyes Reyes, y quedó conformado de la siguiente manera: