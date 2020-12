Maduro dice que dejará el gobierno si la oposición gana el 6 de Diciembre

En las últimas semanas – de cara a los comicios del 6 de diciembre – varios candidatos de la oposición adoptaron un discurso contra el presidente Nicolás Maduro

El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, aseveró este martes que dejaría la Presidencia de la República si la oposición gana los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, al aceptar el reto de la oposición que participa en el proceso electoral de tomar esta elección como un «plebiscito».

«Nunca me he rendido ni nunca me rendiré y por eso le digo a toda la oposición, el domingo que viene acepto el reto. Vamos a ver quien gana. Si ganamos nosotros vamos para adelante, pero también tengo que decir, al pueblo se lo digo, dejo mi destino en sus manos. Si vuelve a ganar la oposición yo me voy de la Presidencia, si la oposición gana las elecciones yo no me quedaré más aquí. Dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela», expresó Maduro durante una actividad con el Gran Polo Patriótico.

En las últimas semanas – de cara a los comicios del 6 de diciembre – varios candidatos de la oposición adoptaron un discurso contra el presidente Nicolás Maduro, al asegurar que si ganan la mayoría en la Asamblea Nacional (AN), el jefe de Estado deberá someterse a un referendo revocatorio.

Lo dijeron en el debate, y todos los días Henri Falcón de Avanzada Progresista, Javier Bertucci; de AD Bernabé Gutiérrez y Juan Carlos Alvarado de Copei.

En este sentido, el presidente Maduro señaló que lo único que toca es «asumir el reto. El reto está asumido y llamo al pueblo a una gran victoria con los votos de la consciencia».

Enfatizó que la decisión se toma, debido a que si la oposición gana las elecciones del próximo domingo, continuarían las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) que afectarían al pueblo.

«Cinco años mas con la oposición dirigiendo la Asamblea, no. Si la oposición saca más votos que nosotros y nos ganan las elecciones el domingo, tomaremos otro camino. Asumo este reto, se que el pueblo va a salir a votar y tendremos un triunfo de la Revolución Bolivariana», recalcó.

Recordó que la Revolución Bolivariana ha conquistado 22 de los 24 procesos electorales (sin contar la de este domingo) que se han llevado a cabo en Venezuela en los últimos 20 años, por lo que confía en la voluntad del pueblo.

«En mi corazón siento la confianza y la fe que el pueblo no me va a dejar solo, que nos nos va a dejar solo, que vamos a salir a votar con alegría, con pasión y vamos a una gran victoria el próximo domingo 6 de diciembre (..) Vamos a ver quien puede mas si el pueblo organizado, si el pueblo consciente, si el pueblo chavista o ustedes otra vez la derecha que han dañado tanto al país», puntualizó.

Aseveró que la oposición venezolana «manipula» las necesidades del pueblo venezolano, afectadas por las medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) y promovidas por la derecha venezolana.

«Tratan de manipular la necesidad y el sufrimiento del pueblo, producto de las más crueles sanciones, del bloqueo más brutal que haya vivido un pueblo», recalcó.

«Hemos resistido, lo estamos enfrentando, y con la victoria de la Asamblea Nacional vamos a derrotar el bloqueo y las consecuencias criminales, y vamos a levantar a Venezuela, y la vamos a poner bella, floreciente», agregó.

Para estos comicios, están convocados más de 20 millones de venezolanos para elegir a los 277 nuevos diputados para la Asamblea Nacional para el período 2021-2026.

– En contexto –

La oposición que ganó las elecciones parlamentarias de 2015 no participa en las votaciones del próximo domingo. Los aspirantes que aparecen bajo las banderas de AD, Copei y otros partidos fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia.

Lo que han dicho los candidatos Bertucci y Falcón es que motorizarán la convocatoria de un referendo revocatorio presidencial en el lapso que corresponda, de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución Nacional.

La oposición que aceptó participar en los comicios del 6D se viene reuniendo con el ejecutivo en una mesa de «diálogo nacional», que se instaló gracias a un acuerdo político que incluye el reconocimiento de la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro.

Maduro con este tipo de declaraciones, que viene haciendo desde la semana pasada, pretende incentivar un debate electoral que no está planteado, con el fin de generar más interés en la votación parlamentaria, porque de acuerdo con las encuestas a la vista no más de 25% de la población convocada parece dispuesta a ir a votar el 6 de diciembre.

Tampoco es mayoritaria la disposición a acudir a la consulta convocada por la oposición que constituyó la mayoría en la presente legislatura de la Asamblea Nacional, que denuncia el proceso parlamentario como un «fraude», cuyo objetivo es otorgar legitimidad popular a la continuidad de la administración Guaidó y el período de los diputados, ya que se considera que el domingo no se elegirá un congreso legítimo.

El chavismo ha utilizado todos los mecanismos posibles para incentivar la participación, pero lo cierto es que la oposición que tiene candidatos en el proceso del 6D no sigue las mismas políticas de los partidos que se abstienen.

De manera que la amenaza de Maduro hay que interpretarla como un recurso político que busca galvanizar la voluntad de votar de los suyos, haciendo ver que su gobierno estaría amenazado por el proceso.