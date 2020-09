Madroñero: «Enfrentamos el reto para recuperar el bienestar de unos 500 mil habitantes»

View this post on Instagram

Saliendo de La Curva de Molina, luego de juramentar el Comando de Campaña "Dario Vivas", del circuito 4, representado por los candidatos Fidel Madroñero y Misleidy Mengual. Nos hemos puesto la tarea de recuperar la Asamblea Nacional, porque entendemos la necesidad histórica de corregir un error que tuvimos en el 2015, para enrumbar de manera clara y definitiva la marcha. Por eso hoy venimos con más madurez, comprensión y entendimiento claro de lo que significa esta estructura política para la estabilidad del país. ¿Para qué le ha servido tener cinco diputados opositores en la Asamblea Nacional a Maracaibo? ¿Qué problema han resuelto para quitarle peso de encima a las familias maracaiberas? Esas son las preguntas que deben hacerse los hombres y mujeres de mi ciudad. #VenVamosJuntos #Maracaibo #Mcbo #CampañaElectoral @soyfidelalejandro @mengualmisleidy @nunezaloha @mquevedof @partidopsuv @psuvzulia @partidopsuv_mcbo