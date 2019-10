Luis Vicente León: Las sanciones solo amplifican aún más el problema que vive la población

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, asevera que la situación económica sigue deteriorándose para los ciudadanos, entre las políticas económicas erradas y las sanciones, agregando que algunas propuestas de solución solo profundizan este problema.

“Yo no te estoy diciendo que porque tú quites las sanciones se va a resolver el problema, estoy diciendo que la aplicación de sanciones no resuelven el problema y si empeoran la vida de la población venezolana”, dijo durante entrevista en Unión Radio, luego de explicar que muchos venezolanos que no tienen relación con el Gobierno de Nicolás Maduro se han visto afectados por las medidas.

Las sanciones de Estados Unidos no solo tienen efectos en aquellos funcionarios del Gobierno que son buscados por delitos u otra razón, según León. Las últimas sanciones en el ámbito comercial también “generan un impacto genérico que ahora comienzas a vivir”, como por ejemplo el cese de las funciones de Adobe en Venezuela.

“En vez de ayudar, lo que hacen es amplificar aún más el problema que la población vive”, aseguró el especialista sobre algunas propuesta para resolver la situación.

Foto: Agencia