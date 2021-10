Leocenis García llama a votar este 21 de noviembre a pesar de su inhabilitación (+ Video de la rueda de prensa) 

Este lunes en horas de la mañana el coordinador Nacional de Prociudadanos Leocenis García en medio de una rueda de prensa se dirigió al país manifestando el descontento que existe sobre su inhabilitación y sobre cuáles serán los siguientes pasos que respaldara el partido.

«El Negro» García señala que en los últimos días, después que el CNE cancelará su inscripción, han solicitado el oficio de su inhabilitación el cual le fue negado. En el mismo caso fue negada dicha solicitud a los rectores de oposición Henrique Márquez y Roberto Picón.

El líder político reafirma que a pesar de que por parte del gobierno no existan garantías para participar en un proceso electoral, el movimiento político si participara. «El Gobierno sigue creando acciones contra mí, pretende que la abstención les siga favoreciendo, atizonando la vía de la violencia que les ha servido para socavar cada día más la democracia. No hay otra bala más efectiva para asesinar el totalitarismo, que el voto. Tenemos el revólver de las elecciones y tenemos que disparar la bala del voto”.

Cabe mencionar que en las elecciones parlamentarias del 2020 el Movimiento Prociudadanos y al terminar el proceso denunció ese proceso como fraudulento y presentó pruebas de 25 mil testigos en todo el país, en rueda de prensa.

Tres meses después, Leocenis García en su condición de líder del partido Prociudadanos, consignó las pruebas de ese fraude al Secretario General de la OEA en Washington.

Asimismo hizo mención sobre lo acontecido a su regreso de Washington y entrada a Venezuela lo cual le fue decomisado su visa americana y pasaporte por órdenes del número dos del régimen, el militar Diosdado Cabello.

García ha demostrado documentos y testimonios, que su inhabilitación no es producto del azar, al contrario está muy bien pensada.

El líder opositor en los últimos días ha mantenido conversaciones con el Centro Cárter, la Unión Europea cuya delegación está en Venezuela, así como la delegación de Michel Bachelet que está en Venezuela y los noruegos. De igual manera lo ha hecho con sus colegas opositores que están en México, especialmente Gerardo Blayde y Freddy Guevara.

Leocenis García lidera las encuestas

«Mi proceso inhabilita a un ciudadano, por liderar la intención del voto opositor en Caracas, como lo dice la encuesta más consultada por el régimen venezolano, es decir la encuesta HINTERLACES” expresa García.

Por otro lado García advierte que mientras su caso esté abierto, se empañan al diálogo en México y se burla la invitación al Centro Cárter y la ONU. Pues su inhabilitación, no es solamente una descalificación para no participar, como se ha hecho con Richard Mardo, o Eduardo Sáman, inhabilitaciones ilegales y políticas que se aplican a personas que han sido funcionarios públicos. Su caso es más grave, porque es ilegal.

«Pero es que es no es mi caso, porque yo soy «inhabilitable» por Contraloría, ya que no reúno los requisitos para que la Contraloría me pudiera inhabilitar, porque jamás he sido funcionario público. A mí solo me puede inhabilitar el Tribunal Supremo de Justicia. Y yo no tengo sentencia condenatoria en ningún tribunal de la República “señala.

García hace mención a la acusación por parte del gobierno en el año 2014. En este caso el régimen lo acusó de Legitimación de Capitales, bajo la excusa que el recibía –tal cual dice el expediente– «dinero y financiamiento del Presidente colombiano Álvaro Uribe y el Alcalde Peñaloza de Bogotá para desestabilizar el régimen venezolano».

Ese caso judicial no tiene sentencia, ni siquiera ha tenido oportunidad de que se abra el juicio. Así que la Contraloría no podría tomar ese caso e inhabilitarlo por dos razones:

1- No es funcionario público ni el delito que se le acusa de recibir dinero de Uribe Vélez, fue siendo funcionario y editor del Grupo periodístico 6to Poder, el cual el régimen cerró.

2- No hay sentencia firme de ese caso, no ha sido juzgado. Y en todo caso una vez sentenciado es el Tribunal Supremo de Justicia quien debe inhabilitarlo y no el régimen a través de la Contraloría.

La inhabilitación como han denunciado los rectores representantes de la oposición se da sin que él fuera funcionario público, o haya sido funcionario público en el pasado, ni tenga sentencia firme de ningún tribunal del país.

Insiste en votar

García afirma que quizás algunos no puedan comprender su llamado a votar. Debido a las desfavorables circunstancias personales que lo aquejan.” El pueblo tiene que salir a votar contra el gobierno, porque sólo el que participa puede exigir, cantar fraude, pelear. El camino del voto, es difícil, largo, porque el Gobierno no tiene vocación democrática, pero es el voto masivo, el que hará retroceder el régimen imperante” Dijo.

El coordinador de Prociudadanos exhorta al pueblo de Venezuela a participar en las elecciones este 21 de noviembre “Al pueblo de Venezuela los llamó a votar, a participar, porque más temprano que tarde, llegaremos al poder para la gloria y honra de todos los que en estos últimos años derramaron su sangre para construir una nueva Venezuela”.

Link de la rueda de prensa: