Laidy Gómez denunció que fue interceptada por FAES: Se bajaron con armas y nos amenazaron apuntándonos

El Táchira no soporta a los delincuentes del Faes. No puede justificarse bajo ninguna situación que tres mujeres funcionarias del Gobierno sean víctimas de las amenazas, expresó la gobernadora de Táchira

La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, denunció este jueves que agentes de las Faes interceptaron su caravana cuando iba rumbo a La Fría a una actividad, y detalló que se bajaron armados y “los amenazaron apuntándonos”, además reiteró que hará la denuncia ante organismos nacionales e internacionales.

Lea también: El transporte interurbano funcionará a nivel nacional excepto desde y hacia Táchira y Bolivar

“Quiero hacer una denuncia pública sobre un hecho de abuso y de amenaza que acabo de ser víctima por parte de los delincuentes del Faes. Vengo en mi caravana acompañada de la directora de política y acompañada de la directora del Instituto de la mujer y mi caravana fue interceptada por funcionarios del Faes quienes se bajaron con armas largas y nos amenazaron apuntándonos en el sector San Félix llegando al municipio de La Fría”, afirmó Gómez en un audio de NTN24.

La mandataria regional repudió los hechos. “Quiero denunciar públicamente el abuso de poder, el irrespeto hacia la autoridad por parte de estos delincuentes armados que atentaron contra la vida de tres mujeres funcionarias del gobierno regional. Veníamos dirigiéndonos hacia La Fría a un programa de atención social en el marco de atención epidemiológica de prevención del covid que vamos a desarrollar en el sector Castrillón de La Fría”.

“Quiero manifestar públicamente que nuestra vida fue objeto de amenaza y se atentó con armas largas a tres mujeres funcionarias del gobierno que sencillamente venimos a desarrollar políticas de gestión social del Gobierno. Freddy Bernal llévate a tus malandros del Táchira. El Táchira no soporta a los delincuentes del Faes. No puede justificarse bajo ninguna situación que tres mujeres funcionarias del Gobierno sean víctimas de las amenazas y de las armas largas de los delincuentes que tú trajiste de Caracas”, expresó.

En ese contexto, le dijo al diputado AN/6D, Freddy Bernal que ella como gobernadora “te exhorto que te lleves a tus malandros porque el Táchira está obstinado de ver tanta delincuencia promovida desde el protectorado por los chiros, malandros, bandidos que tú trajiste. No puede justificarse ni en Venezuela, ni en ningún organismo público nacional ni internacional que tus bandidos armados me amenacen a mí que soy una mujer que lo que hace es generar atención social a la población tachirense”.

“Quiero denunciar públicamente que haremos todas las acciones pertinentes ante organismos nacionales e internacionales, porque nosotros como funcionarios de gobierno no podemos aceptar que se siga generando esta amenaza y este maltrato con las armas del Estado a quienes estamos haciendo el bien a las comunidades, hacemos el bien sin distinción, sin discriminación y bajo ninguna circunstancia le voy a tolerar a usted Freddy Bernal y a los malandros suyos que me estén amenazando con armas de fuego, porque yo lo que estoy haciendo es representar los intereses de la sociedad tachirense que no tiene como alimentarse y que no tiene vacunas porque ustedes se las roban. Estoy indignada, y esta indignación la voy a llevar a todos los organismos internacionales porque tú con tus choros, con tus malandros y tus armas no me vas a venir a amedrentar a mí”, concluyó.

#22Abr #Táchira

La gobernadora Laidy Gómez denunció que agentes del FAES interceptaron su caravana cuando iba rumbo a La Fría a una actividad. "Se bajaron con armas y nos amenazaron".

Video @NTN24vepic.twitter.com/ZIwMdXU7LJ — Reporte Ya (@ReporteYa) April 22, 2021