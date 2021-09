Julio Montoya: habilitado para participar como candidato a la Alcaldía de San Francisco

En el estado Zulia se disputarán en primarias la postulación a alcaldes en siete municipios, entre ellos San Francisco

El ex diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia y Coordinador Regional adjunto de la tolda política Primero Justicia, Julio Montoya fue habilitado para participar en las próximas elecciones del 21 de noviembre.

El dirigente fue designado como candidato para la Alcaldía del municipio San Francisco en el estado Zulia, tal como lo reseñó via Twitter: “Ya está habilitada la esperanza de cambio en San Francisco”.

Ya esta habilitada la esperanza de cambio en #SanFrancisco vamos juntos a construir el camino de esperanza @PJZulia_ @PjSanFrancisco1 — Julio Montoya Medero (@JulioMontoya) September 1, 2021

Cabe recordar que la Controlaría General de la República (CGR), a través de su máximo titular, Elvis Amoroso, inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público al ex diputado de la Asamblea Nacional (AN), Julio Montoya, por no presentar la Declaración Jurada de Patrimonio, luego del cese de su cargo en la AN saliente.

En el estado Zulia se disputarán en primarias la postulación a alcaldes en siete municipios, entre ellos San Francisco. Está previsto que se se realicen este 19 de septiembre.