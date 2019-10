Juan Guaidó: Nicolas Maduro está haciendo turismo político por países que no tienen qué aportarle a Venezuela

Caracas.- El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, consideró este viernes que el presidente Nicolás Maduro se encuentra haciendo “turismo político” por algunos países que, a su parecer, “no tienen nada que aportarle a Venezuela” y que no comparten aspectos culturales ni comerciales a lo largo de la historia.

“Maduro está solo, derrotado, perdido, diría que está ‘disociado’ haciendo turismo político por Corea del Norte, por algunos países que no tienen nada que aportarle a Venezuela, que no se parecen culturalmente, que no tienen ningún tipo de comercio jamás en la historia con Venezuela”, dijo en una entrevista con Eduardo Rodríguez para América Digital Noticias.

Igualmente señaló que el país requiere de cuatro elementos actualmente, empezando por incrementar la presión internacional que deriva en las sanciones que “mantienen” en la palestra los miembros del oficialismo porque “tocaron sus bolsillos”. Luego, el segundo aspecto sería “la presión local en Venezuela, es decir, tenemos que seguir ejerciendo la protesta”. Respecto a esto último, indicó que habrá importantes convocatorias “muy pronto”.

El tercer paso mencionado por Guaidó es “generar una propuesta de solución”, y recordó que su bando político lo planteó en Noruega: “que se desprendan de los cargos Maduro y mi persona, ir a una transición ordenada y en 9 meses tener una elección presidencial realmente libre. Una propuesta de solución que abandonó el régimen y continúa bloqueando”.

Por último, explicó que el último elemento es preparar todo para la transición planeada, atendiendo la emergencia humanitaria compleja, “atender a nuestra gente que lo necesita”, sentenció.