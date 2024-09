Jorge Rodríguez afirmó que Edmundo González acató sentencia del TSJ sobre el 28-J

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez hizo hincapié en que González Urrutia fue quien buscó a los representantes del gobierno y no hubo ningún tipo de medida ni situación en la que el excandidato pudiera sentirse violentado

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que el excandidato presidencial Edmundo González contactó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, acató la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó los resultados que emitió el CNE sobre la elección del 28 de julio y que manifestó su deseo de abandonar el país.

Rodríguez informó que González Urrutia, a través de interlocutores primero y directas después, sostuvo intercambios telefónicos y encuentros con el propio Jorge Rodríguez y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, donde firmó un documento en el que declara su reconocimiento a las instituciones del país.

Lea También: Edmundo González: «O firmaba o me atenía a las consecuencias»

«Aquí está la carta debidamente firmada por el señor Edmundo González, muestro su firma, y mi firma», indicó Rodríguez.

En el texto del documento suscrito por González se lee textualmente: «Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral, que aunque no comparto la acato».

Rodríguez hizo hincapié en que González fue quien buscó a los representantes del gobierno y no hubo ningún tipo de medida ni situación en la que el excandidato pudiera sentirse violentado.

Agregó que, en la carta, González Urrutia afirma que deja constancia de su compromiso de que su actividad pública fuera de Venezuela será limitada.

Rodríguez dio 24 horas a González Urrutia para desmentir que firmó carta bajo coacción

Rodríguez, emplazó al excandidato presidencial Edmundo González a desmentir la afirmación que hizo en cuanto haber firmado bajo coacción la carta que mostró la máxima autoridad del Parlamento y en la que el exaspirante acata la sentencia de la Sala Electoral del TSJ que ratificó los resultados del 28-J.

«Me está acusando de que a usted lo coaccioné. No me obligue a mostrar pruebas. Tengo pruebas de lo contrario, si no desmiente lo que acaba de decir voy a mostrar las grabaciones», expresó Rodríguez.

Indicó que González Urrutia, quien se encuentra asilado en España, cuenta con 24 horas para desmentir esa especie, que tildó de falsaria y que, en su opinión, hace quedar al exaspirante como un cobarde.

Rodríguez mostró fotos de las que dijo fueron tomadas cuando González Urrutia entregó el documento citado.