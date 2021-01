Instalada Comisión Especial para la Defensa de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial de AN

Escarrá aseveró que sí las partes lo acuerdan habrá que ir a un acuerdo judicial, la nación Bolivariana plantea el diálogo directo y con la firmeza inamovible del pueblo que no está dispuesto a ceder su soberanía

Este lunes se instaló la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para la Defensa de la Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial, instancia presidida por el diputado Hermán Escarrá, quien manifestó la disposición de abrir la mesa de diálogo basada en el Acuerdo de Ginebra.

Desde el jardín del Palacio Federal Legislativo, el Parlamentario señaló: “Hoy discutimos sobre el Acuerdo de Ginebra; este es un tema de la Patria. Venezuela no está dispuesta a entregar ni un milímetro de su territorio, eso no va a ocurrir, y le decimos al pueblo venezolano que en nombre de la Comisión que me honra en presidir, que todo el esfuerzo está dirigido para que nuestro territorio sea respetado (…) Es un tema de unidad nacional”.

Precisó que existe una política de Estado que emana del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y su postura es soberana, patriota y nacionalista. “Nuestra posición es resumir los mejores consejos y mantener nuestros derechos soberanos territoriales”.

“Hay noticias de pescadores y sectores de Guyana que estaban en el interior de nuestra geografía y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana actuó en consecuencia con firmeza en el respeto de los derechos soberanos”, especificó el Diputado.

Aseveró que sí las partes lo acuerdan habrá que ir a un acuerdo judicial, la nación Bolivariana plantea el diálogo directo y con la firmeza inamovible del pueblo que no está dispuesto a ceder su soberanía.

“Tenemos una juventud que observa y participa de esto, son miembros de la comisión y mantienen la defensa de la Patria y la soberanía nacional. No nos verán en contradicción con los expertos”, subrayó.

El 23 de enero del año en curso, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que para el próximo 26 de febrero quedó pautada la videoconferencia entre Venezuela y Guyana para abordar los temas en cuanto a la controversia territorial del Esequibo venezolano La información oficial la suministró la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.