Iglesia católica ratificó el llamado a votar mientras que Guaidó insiste en la abstención

El administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, cardenal Baltazar Porras, reveló este domingo 27 de septiembre, que el próximo 6 de diciembre es una fecha que requiere “la atención de todos”, por tanto pidió al pueblo «no cruzarse de brazos ni abstenerse, salir a participar».

El cardenal católico en nombre de la Conferencia Episcopal Venezolana, reiteró el llamado a participación activamente en las elecciones de la Asamblea Nacional (AN), dándole así la espalda al llamado abstencionista del diputado opositor Juan Guaidó, quien busca boicotear estos comicios nacionales, porque sabe que no lleva ventaja.

El #EvangeliodeHoy (Mt 21,28-32) nos interpela sobre la forma de vivir nuestra vida cristiana, que no está hecha de sueños y de bonitas aspiraciones, sino de compromisos concretos para abrirnos cada vez más a la voluntad de Dios y al amor a los hermanos. Papa Francisco pic.twitter.com/QPwIpOPf8Z — Conferencia Episcopal Venezolana CEV (@CEVmedios) September 27, 2020

«Nos interpela sobre la forma de vivir nuestra vida cristiana, que no está hecha de sueños y de bonitas aspiraciones, sino de compromisos concretos», citó la Iglesia en un mensaje que compartió en Twitter, recordando palabras del papa Francisco que apoya el derecho de participar.

“El problema no es votar y no votar, lo que es obligatorio de parte nuestra no es cruzarse de brazos y abstenerse. Es poner en evidencia si dan o no las condiciones de un proceso como deben ser», señaló el representante de la Iglesia según El Universal.

A juicio de Porras, su mensaje a sufragar en las parlamentarias, obedece a principios y deberes que tiene el pueblo y no siguiendo intereses particulares. Guaidó cada vez se queda más solo en su plan de arruinar la fiesta electoral del 6-D.