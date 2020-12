Guaidó madrugó en las colas de gasolina para incentivar a la Consulta Popular (+video)

Incentivo al pueblo venezolano a participar en la Consulta Popular

El presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, recorrió en horas de la mañana de este miércoles 2 de diciembre las distintas estaciones de servicio de la ciudad de Caracas, donde los venezolanos se encontraban haciendo cola para abastecer sus vehículos de combustible, para invitarlos a rechazar las elecciones parlamentarias de este domingo y convocarlos a participar en la Consulta Popular.

“No es normal pasar dos, tres, cuatro días, y más en cola para echar gasolina. No podemos normalizar esta situación. Hay que alzar la voz y por eso vengo personalmente a invitarlos a rechazar el fraude del 6 de diciembre, y a ejercer la mayoría que somos el 12 de diciembre en la Consulta Popular”, expresó Guaidó.

CONTUNDENTE | Juan Guaidó le pide a los venezolanos que no se conformen con las penurias que tienen que pasar para cargar gasolina. Hizo un llamado a participar en la Consulta Popular | Video cortesía | Amplía detalles aquí👉🏻🌱 https://t.co/xdqirlsnJU #2Dic #CaraotaDigital pic.twitter.com/5Iajixizdr — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) December 2, 2020

Durante el recorrido, Guaidó repartió varios volantes informativos sobre las razones por las que el 6 de diciembre es considerado un “fraude electoral”, y no una elección, como lo ha hecho creer la administración oficialista desde el principio. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional les pidió a los ciudadanos “no permitir normalizar la crisis generada por el régimen”.

En este sentido, recordó que antes los conductores sólo tardaban dos o tres minutos en poner gasolina; pero ahora deben de pasar horas y días, como consecuencia de la destrucción de la industria petrolera. Además, destacó que los venezolanos pueden llegar a pasar hasta meses sin gasolina.

“Hay que participar masivamente en la Consulta Popular. No podemos bajar la cabeza, el llamado es a alzar la voz en contra de ese fraude del 6 de diciembre que ya es desconocido por el mundo; nos toca a nosotros demostrar nuestro total y absoluto rechazo y la mejor manera de demostrarlo es no participando, no prestándonos para esa farsa; eso no es una elección, sino un paredón”.