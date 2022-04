Gobierno venezolano solicita a la CPI diferir investigación pero el Fiscal Khan pide reanudar «a la brevedad» el proceso (+comunicado)

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo este jueves que se negaba a aplazar su investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y pidió permiso a los jueces para reanudar la investigación

Este jueves se conoció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó a la Corte Penal Internacional diferir la investigación de la Fiscalía, sin consignar evidencia que verifique que efectivamente han adelantado investigaciones y juicios por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

En respuesta, el Fiscal Karim Khan ha decidido solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares que autorice la continuación de la investigación.

«Ahora se abre una incidencia en el proceso donde la Sala de Cuestiones Preliminares determinará si Venezuela ha adelantado investigaciones y juicios genuinos. Habrá que ver si en la tramitación de la incidencia las autoridades venezolanas aportan mayor documentación que convenza a la Sala de Cuestiones Preliminares que se difiera la investigación. Pero en estas circunstancias, es más probable que la Sala autorice la continuación», señaló Mariano de Alba, experto en derecho internacional.

De acuerdo al documento divulgado, el Fiscal solicitó a la Sala que invite a los representantes legales de las víctimas a que compartan su posición con la Corte.

«Si la Sala determina que la investigación debe continuar porque no se han llevado a cabo investigaciones y juicios genuinos, el Fiscal Khan tendrá que balancear esa sentencia con tratar de mantener y avanzar la cooperación con las autoridades venezolanas», explicó el también asesor de Crisis Group.

El experto internacional estima que la Sala puede tomar dos o tres meses en decidir si autoriza. Sin embargo, «la decisión que tome la Sala de Cuestiones Preliminares podría ser apelada ante la Sala de Apelaciones, tanto por las autoridades venezolanas como por la Fiscalía. Esto significa que la resolución de esta incidencia se tomará un tiempo relevante, estimo que como de 4 a 6 meses», indicó.

La decisión fue celebrada por la oposición venezolana. Al respecto, el líder del sector Juan Guaidó, expresó: «La dictadura fracasó en su intento de simular justicia. Confiamos en que no habrá impunidad porque solo así se logrará el resarcimiento a las víctimas y se garantizará la no repetición de los hechos. Que esto aliente aún más nuestra lucha por la justicia, libertad y democracia».

A su vez, la directora para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, considera como importante avance la decisión de la CPI sobre Venezuela. «La Sala de Cuestiones Preliminares debe decidir. Es clave que las víctimas sea escuchadas», replicó en Twitter.

A continuación el comunicado íntegro del Fiscal Karim Khan:

El 16 de abril de 2022 recibí una solicitud de la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela”) para diferir las investigaciones de mi Oficina con respecto a la Situación en Venezuela I, a favor de las actuaciones realizadas por las autoridades nacionales de Venezuela. Específicamente, Venezuela ha activado el procedimiento previsto en el artículo 18 del Estatuto de Roma por el cual un Estado puede informar a la Corte que está investigando o ha investigado a sus nacionales o a otros dentro de su jurisdicción con respecto a hechos delictivos que pueden constituir crímenes de la competencia de la Corte , y puede solicitar formalmente que el Fiscal de la CPI se remita a la investigación del Estado de esas personas. El Estatuto exige que acepte la solicitud de aplazamiento o presente una solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares solicitando autorización para reanudar mis propias investigaciones.

Ayer notifiqué la solicitud de aplazamiento de Venezuela a la Sala de Cuestiones Preliminares , así como mi intención de solicitar, a la brevedad, autorización para reanudar mis investigaciones. En mi notificación comuniqué esta determinación porque, después de haber revisado la base de la solicitud de aplazamiento, he llegado a la conclusión de que no se ha presentado nueva información que justifique una revisión de mi anterior evaluación de complementariedad de que los casos potenciales relevantes que surgirían de una investigación sobre la la situación sería admisible.

Corresponderá a la Sala de Cuestiones Preliminares decidir sobre el procedimiento a seguir una vez que haya presentado mi solicitud para continuar con la investigación, incluyendo las respuestas de Venezuela, así como las observaciones pertinentes de las víctimas, sus representantes legales y demás interesados. fiestas.

En espera de una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre mi solicitud, mi Oficina también puede solicitar autorización para ejecutar medidas de investigación específicas de conformidad con el artículo 18(6), cuando sea necesario.

Deseo recordar que la implementación efectiva del Estatuto de Roma es una responsabilidad compartida entre la CPI y los Estados Partes del Estatuto de Roma, como la República Bolivariana de Venezuela. Desde que asumí el cargo, he dejado claro que la realización significativa de la visión establecida en el Estatuto solo puede lograrse profundizando la cooperación y encontrando puntos en común siempre que sea posible, incluso en circunstancias complejas y desafiantes. Reflejando ese punto de vista, durante mi compromiso con las autoridades venezolanas he demostrado mi voluntad de cooperar con las autoridades nacionales en sus esfuerzos por buscar justicia, al mismo tiempo que dejé en claro que no dudaré en avanzar cuando crea que las disposiciones de Roma Estatuto están satisfechos. Memorándum de entendimiento con Venezuela en materia de promoción de la cooperación y complementariedad .

Si bien las autoridades venezolanas no estuvieron de acuerdo con mi decisión de abrir una investigación, consideré en su honor que, sin embargo, buscaron comprometerse con mi Oficina para desarrollar una cooperación más sólida e identificar formas en las que podamos apoyar la rendición de cuentas a nivel nacional. procesos. En este sentido, agradezco la disposición de Venezuela de continuar cooperando con la Fiscalía a pesar de su solicitud de que difiera mi investigación. Con el mismo espíritu, también continuaré trabajando con Venezuela para avanzar en la implementación de todos los aspectos del Memorando de Entendimiento y cumplir claramente con las obligaciones estatutarias de mi Oficina con respecto a nuestras investigaciones independientes.