Familiares de Josnars Baduel exigen al Estado fe de vida ante rumores de su muerte

«Tenemos casi cuatro meses sin poder ver a Josnars, cuyo estado de salud se ha deteriorado significativamente debido al aislamiento, las torturas y el abandono denunciado previamente por la familia», explicó Andreína Baduel, hermana del político

Familiares de Josnars Baduel, hijo del fallecido general Raúl Baduel, exigieron al Estado una fe de vida del joven considerado político preso, en medio de crecientes rumores sobre su posible fallecimiento. La exigencia fue hecha pública por su hermana, Andreína Baduel, a través de sus redes sociales este lunes, 12 de mayo.

«Han pasado tres días desde que comenzaron los rumores. Y tres días sin respuestas. No hay fe de vida. No hay llamadas. No hay nada», escribió Andreína en su cuenta de X (antes Twitter), reflejando la angustia familiar ante la falta de información oficial.

La activista también denunció la prolongada incomunicación con su hermano: «Tenemos casi cuatro meses sin poder ver a Josnars, cuyo estado de salud se ha deteriorado significativamente debido al aislamiento, las torturas y el abandono denunciado previamente por la familia».

La muerte del general Baduel

Andreína Baduel recordó la muerte de su padre, el general Raúl Baduel, mientras se encontraba bajo custodia del Estado en 2021. «Así me enteré de la muerte de mi padre, el Gral. Raúl Baduel: por redes sociales, no por el Estado. Hoy nos enfrentamos al mismo silencio cruel. Esto es revictimización. Esto también es tortura», lamentó.

Con firmeza, la hermana de Josnars responsabilizó al Estado por la integridad de su hermano: «El silencio forma parte de un sistema represivo. Exijo fe de vida inmediata. El Estado es responsable de lo que ocurra con Josnars».