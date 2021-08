Confirmado: Manuel Rosales se inscribirá como candidato a la Gobernación del Zulia

El ex alcalde de Maracibo y ex gobernador del Zulia Manuel Rosales, inscribirá el próximo 1ero de septiembre su candidatura a la Gobernación del estado Zulia, por la unidad de los partidos de oposición venezolana.

El ex candidato Manuel Rosales, inscribirá su candidatura a la Gobernación del Zulia ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), este miércoles 1 de septiembre de 2021. Se supo de fuentes ligadas a Un Nuevo Tiempo (UNT).

Asimismo, se conoció que la inscripción la hará en el transcurso de la mañana y que habrá traslado desde la sede de UNT hasta el CNE y que habrá una concentración en la sede del partido de las casitas. Ninguna autoridad de dicho partido ha confirmado, ni negado esta posibilidad de manera oficial.

Lea También: José Luis Alcalá: «Según encuesta de Datincorp el 65% de los zulianos está decidido a votar por Manuel Rosales el 21N»

Manuel Rosales espera hasta lo último

Vale destacar que el CNE extendió el lapso de postulaciones hasta el 1 de septiembre. Es decir, que la oportunidad para que los partidos del llamado G4 para definir sus candidatos se amplía.

Manuel Rosales fue gobernador de la entidad desde el años 2000 hasta el 2008. Antes fue alcalde de Maracaibo durante los periodos 1995-2000. Además, fue concejal de Colón en 1979 hasta 1982, y diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ), de 1983 hasta 1994. Candidato Presidencial 2006. Fundador @partidoUNT

Oposición y sus posibles candidatos

La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria de Venezuela logró uno de los dos consensos a los que tiene que llegar: participar en las elecciones del 21 de noviembre. Falta todavía el acuerdo por las candidaturas para lograr postulaciones unitarias que enfrenten al chavismo.

El anuncio del consenso de participar, del que todavía la agrupación no tiene una fecha clara de cuándo sería, contará con la presencia de dirigentes de todos los partidos, incluido Voluntad Popular, aunque sobre estos últimos no se ha confirmado quiénes estarían. Hasta hace unos días la tolda naranja afirmaba que las condiciones no estaban dadas para participar en un proceso de elecciones de este tipo.

Y aunque las organizaciones políticas están contrarreloj, toda vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el pasado martes 24 de agosto que el lapso para las postulaciones e inscripción de candidatos será hasta el próximo 1 de septiembre.

Distintos informantes consultados por el Guachimán Electoral en la Plataforma Unitaria confirmaron que, en efecto, en las últimas horas han avanzado en definir nombres, pero lo primero que se anunciará será la disposición de ir a los comicios.

«Vamos avanzando en el debate. Sin embargo, todavía hay estados en los que la discusión tiene que seguir y probablemente se siga haciendo hasta después del lapso de postulaciones», afirmó una fuente, quien prefirió resguardarse bajo anonimato.

Las discusiones sobre cómo se elegirán los candidatos se vienen dando desde la semana pasada, pero sin decisiones definitivas. Los partidos pueden seguir la discusión, ya que hasta el 22 de septiembre hay plazo para sustituir candidatos y que el cambio se vea reflejado en la boleta electoral.

También pueden decidir ir a primarias «reservando puestos» en los lapsos de postulaciones e inscripción que establece el cronograma electoral y haciendo las posteriores sustituciones.

Estos serían extraoficilmente los candidatos MUD:



– Carabobo: Enzo Scarano

– Falcon: Jesús Eduardo Rico AD

– Nueva Esparta: Alfredo Díaz AD

– Monagas: Piero Maroun AD

– Sucre: Robert Alcalá AD

– Anzoategui: Barreto Sira AD

– Guarico: Rafael Emilio Silveira AD

– Zulia: Manuel Rosales UNT

– Bolivar: Raul Yusef UNT

– Amazonas: Liborio Guarulla UNT

– Apure: Luis Lippa PJ

– Aragua: Richard Mardo PJ

– Cojedes: Alberto Galíndez PJ

– Portuguesa: María B Martinez PJ

– Miranda: Carlos Ocariz PJ

– Vargas: José M Olivares PJ

– Barinas: Freddy Superlano VP

– Tachira: Fernando Andrade COPEI

– Yaracuy: Biagio Pilieri CNV

– Merida: Ramón Guevara AD

Por definir Distrito Capital, Lara, Trujillo y Delta Amacuro

En el caso de Caracas, el G4 deberá decidir entre varios candidatos ligados al G4: Roberto Patiño, coordinador de Alimenta la Solidaridad y militante de PJ, el diputado AN/2015 y ex representante de Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa; el diputado AN/2015 y miembro de la directiva de la AD de Ramos Allup, Carlos Prosperi; y el presidente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri.