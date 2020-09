Estos son los candidatos que se conocen para las elecciones del 6-D

A diferencia de los otros estados de Venezuela, el Zulia es el segundo con más diputados a elegir en los próximos comicios. En la región se elegirán 25 parlamentarios, de los cuales 10 son por voto lista y 15 nominales.

Maracaibo – El proceso para postular candidatos que participarán en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, terminó. Los candidatos y candidatas se están preparando para sus campañas con la presentación de sus candidatos.

A diferencia de los otros estados de Venezuela, el Zulia es el segundo con más diputados a elegir en los próximos comicios. En la región se elegirán 25 parlamentarios, de los cuales 10 son por voto lista y 15 nominales. Es decir, en el estado se podrán elegir 15 diputados por nombre y apellido (nominal) y 10 diputados por lista (en representación de cada partido político).

Partidos que postularon

Tanto partidos oficialistas como opositores postularon a sus candidatos, con la gran diferencia que al contrario de los partidos de izquierda como el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y la Alternativa Popular Revolucionaria (APR), los opositores aún no han hecho pública la lista completa de sus aspirantes en el Zulia, situación que puedo constatar el equipo de QUÉ PASA.

Capriles postula

El pasado 7 de septiembre Henrique Capriles confirmó que el último día de la prórroga, el 4 de septiembre, otorgada por el Poder Electoral, La Fuerza del Cambio postuló nombres para los 277 cargos a elegir en la AN.

«Se llenaron los espacios por un tema de cronogramas. No son definitivos. Lo que hemos hecho es evitar quedarnos por fuera, porque no vamos a presentar candidatos hasta que tengamos condiciones», aclaró Capriles en entrevista.

«En los próximos días»

En los próximos días la coalición Alianza Democrática, integrada por los partidos, Avanzada Progresista, Cambiemos, El Cambio, Acción Democrática y COPEI, presentará a sus candidatos para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, así lo expresó Juan Carlos Alvarado, portavoz de la organización y secretario general de la tolda verde.

Sin embargo, QUÉ PASA tuvo acceso a algunos nombres pertenecientes a los candidatos por lista de la Alianza Democrática y un candidato por el circuito 5.

División de los circuitos electorales del Estado Zulia

Circuito 1: Jesús María Semprúm, Rosario de Perijá y Machiques de Perijá

Anuar Younese (PSUV)}

María Peñaranda (APR)

Milagro Meneses (Prociudadanos)

Circuito 2: Jesús Enrique Lossada y La Cañada de Urdaneta

Jhonny Bracho (PSUV)

Edixon Briceño (APR)

Daniel Gutiérrez (Prociudadanos)

Circuito 3: Almirante Padilla, Guajira y Mara

Benilda Puche (PSUV)

Gloria Fernández (APR)

José de Los Santos Marín (Prociudadanos)

Circuito 4: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez y Venancio Pulgar

Fidel Madroñero (PSUV)

One Soto (APR)

Larry Villalobos (Prociudadanos)

Circuito 5: Coquivacoa, Olegario Villalobos y Juana de Ávila

José Luis Acosta (PSUV)

Jesús Ortega (APR)

Eudo Troconis (Alianza Democrática)

Eduardo Moran (Prociudadanos)

Circuito 6: Caracciolo Parra Pérez, Chiquinquirá, Bolívar, Raúl Leoni y Santa Lucia

Antonio José Boza (PSUV)

Ender Palmar (APR)

Yujeiri Valera (Prociudadanos)

Circuito 7: Cacique Mara, Cecilio Acosta y Cristo de Aranza

Nayary Linares (PSUV)

Wilfran Perea (APR)

Circuito 8: Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino, y San Isidro

Jean Carlos Martínez (PSUV)

George Loaiza (APR)

Circuito 9: San Francisco

Damelis Chávez (PSUV)

Yonder Durán (PSUV)

Eduviges Rodríguez (APR)

Yobany Paz (APR)

Circuito 10: Cabimas, Santa Rita y Miranda

Rafael Nava (PSUV)

Elbano Sánchez (PSUV)

Leidys Castillo (APR)

Luis Peralta (APR)

Circuito 11: Baralt, Lagunillas, Simón Bolívar y Valmore Rodríguez

José Luis Bermúdez (PSUV)

Robert Sandoval (PSUV)

Luis Medina (APR)

Zulay Bastidas (APR)

Circuito 12: Catatumbo, Pulgar, Colón y Sucre

Gerardina Parada (PSUV)

Alexander Alvarado (APR)

Candidatos Representación Indígena Occidente:

Zulia, Mérida y Trujillo

1.- Yimmys Rodríguez (PSUV)

Voto lista

Partido Socialista unido de Venezuela (PSUV)

1.- Aloha Núñez

2.- Manuel Quevedo

3.- Lisandro Cabello

4.- Tahina González

5.- Ida Elena León

6.- Imad Saab

7.- Emilio Colina

8.- Richard Fernández

9.- César Molina

10.- Yeritzon Ríos

11.- Juan García

12.- Rafael Hernández

13.- Javier Briceño

14.- Carlos Zabala

15.- Joel Cedeño

16.- Rubén Trujillo

17.- Alexander Villasmil

18.- Grace Urdaneta

19.- Jean Briceño

20.- Eduardo Álvarez

Alternativa Popular Revolucionaria (APR)

1.- Williams Toro Corriente Revolucionaria R-Uzcátegui.

2.- Katty González Movimiento de Comunicación Alternativa.

3.- Gustavo Lara PCV.

4.- Juana Colina

5.- Bladimir Colina

6.- Thais Paredes

7.- José Huerta Castillo

8.- Amelia Martínez

9.- Samir Quintero

10.- Rina Troconis

11.- Ángel Villalobos

12.- María Calderón

13.- Augusto Villalobos

14.- Gabriel Moran

15.- Carlos González

16.- Milagros Medinas

17.- Fidel Colina

18.- Yanade Hernández

19.- Jairo Padrón

20.- Carmen Luna

Alianza democrática: Acción Democrática, Copei, El Cambio, Cambiemos y Avanzada Progresistas

1. Alexander Cordero.

2. Mary Álvarez.

3. Luis (sin apellido)

4. Edianny Bermúdez

5. Charles Hernández (tentativo)

6. Gustavo Ochoa.