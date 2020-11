Equipo de Trump reveló 11000 reportes que alertan sobre posible fraude electoral

Los testimonios firmados y notariados demostrarían la manipulación de votos en las elecciones presidenciales

EE.UU – El equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló un documento de 234 páginas que demostrarían el fraude tras las elecciones presidenciales.

«¿Dónde está la evidencia? Aquí está. Son 234 páginas de declaraciones juradas de fraude. Son personas reales, alegatos reales, firmados en notaría», declaró Kayleigh McEnany, secretaria de prensa de la Casa Blanca, a Fox News.

McEnany mencionó que solo en Wayne, un condado de Michigan, se recabaron numerosas irregularidades gracias a diversos testigos.

«Estas personas están alegando que había un lote de boletas donde el 60 % tenía la misma firma. Están diciendo que 35 boletas no tenían registro de votantes, pero se contaron de todos modos. También, 50 papeletas se procesaron varias veces a través de una máquina de tabulación. Una mujer dijo que su hijo había fallecido, pero que de alguna manera votó «, enumeró la representante de Trump en el encuentro.

La portavoz de la Casa Blanca insistió que el presidente Trump busca hacer justicia para más de 70 millones de personas que votaron por él.

"We keep hearing the drumbeat of 'where is the evidence?' Right here, Sean.

234 pages of sworn affidavits. These are real people, real allegations, signed with notarys that are alleging the following…"@KayleighMcEnany discusses evidence of voter fraud with @SeanHannity. pic.twitter.com/ZFqRre7Src

— Washington Examiner (@dcexaminer) November 11, 2020