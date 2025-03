Edmundo González: «La decisión la he tomado pensando en Venezuela»

«Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia», dijo el excandidato, Edmundo González

Edmundo González difundió este lunes un comunicado explicando el motivo de su decisión de irse como asilado político a España, resaltando que lo hizo pensando en Venezuela y en que el destino del país no debe ser «un conflicto de dolor y sufrimiento».

Siguió diciendo que «lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela. Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad. Mi compromiso no se basa en una ambición personal, está decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido».

En el comunicado expresó: «He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos, igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela».

Recalcó que su compromiso no se basa en una ambición personal, «está decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido».