Diosdado Cabello: Mañana terminan 5 años donde utilizaron a la Asamblea Nacional para hacerle daño al pueblo

Diosdado Cabello, lamentó la utilización que de la Asamblea Nacional (AN) hizo la derecha apátrida, la cual sostuvo se colocaron cinco años al servicio del imperialismo y de espalda al pueblo de Venezuela

Durante su intervención en el encuentro de los diputados del Bloque de la Patria con el presidente de la República, Nicolás Maduro, el parlamentario destacó la importancia de la victoria de las fuerzas patriotas en las pasadas elecciones del 6 de diciembre que permitieron recuperar la AN para ponerla al servicio del pueblo.

“Mañana estamos terminando 5 año que utilizaron a la AN para hacerle daño a nuestro pueblo, para vender la Patria al imperio y sus aliados, pero no pudieron ni podrán porque esta AN que se instalará mañana estará al servicio de nuestro pueblo”, enfatizó.

Instó a los diputados del Bloque de la Patria a garantizar que se cumpla la voluntad del pueblo venezolano y de estar al servicio a los intereses del país.

“Lo peor que nosotros pudiéramos hacer es que esa AN se ponga de espalda al pueblo porque nosotros debemos estar al servicio de la Patria, de la soberanía y de ese pueblo al que nos debemos”, sentenció.