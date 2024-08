Diosdado Cabello: El tema de las redes sociales es un problema de Estado

«Los violentos fueron a asaltar casas, plazas, instalaciones deportivas, y entre ellos mismos generaron violencia, el mismo guion con el mismo final, van a terminar derrotados», expresó el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, el problema de las redes sociales es un problema de Estado y aseguró que la extrema derecha las manipula «con el cuento de la libertad de expresión», así lo expresó durante la rueda de prensa realizada este lunes en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Dijo que los dueños de las corporaciones están usando las redes sociales como una forma de dominación y a su juicio, su efectividad depende de los pueblos y que a pesar de que censuren las publicaciones y las «baneen» no van a lograr evitar que lleguen a todos lados.

Señaló que hay 70 países del mundo que tienen regulación sobre la redes sociales.

Recordó que días antes de concretarse la violencia post electoral, había advertido que eso sucedería, porque esa es la forma de hacer política de la extrema derecha.

«Siempre aplican el mismo guion de convocar a sus seguidores para generar violencia. Es el guion repetido, no utilizaron francotiradores esta vez, pero si sicarios».

Recordó que «los violentos fueron a asaltar casas, plazas, instalaciones deportivas, y entre ellos mismos generaron violencia, el mismo guion con el mismo final, van a terminar derrotados», expresó.

Destacó que los que están proponiendo la violencia, «desconocen al TSJ, al CNE, al Estado Venezolano, a su propia patria», precisó. Añadió que el PSUV expresa a todos su apoyo a las instituciones del Estado. «Nosotros fuimos al TSJ y respondí las preguntas que me hicieron».

Tolerancia cero con el fascismo

Indicó que cualquier manifestación de tipo fascista debe ser «procesada» de inmediato, «aquí en Venezuela no pasarán, no hemos erradicado a los fascistas, la justicia les llegará, en Venezuela habrá paz a pesar de ellos, desterremos al odio, los venezolanos no somos así», dijo.

Cabello afirmó que con el fascismo no se dialoga y con el mismo debe haber tolerancia cero.

Con respecto a la convocatoria que se ha hecho para un denominada concentración de protesta mundial, Cabello indicó que ojalá no generen violencia.

«Tengo mis dudas del verdadero fin, ellos están desde hace días tratando de hacer control de daños, de lavarse la cara de la violencia que ellos generaron el 29 y 30 de julio, que está demostrado y están tratando de hacer control de daño para que no los vinculen. Está muy claro que ellos convocaron , financiaron y generaron la violencia», puntualizó.

Expresó que Venezuela está asediada y a través de páginas de internet la oposición extremista descarga odio , al tiempo que el chavismo es censurado.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la ONU sirva de mediadora, dijo que en la actualidad el país está normal .

La justicia está actuando

Señaló que la justicia venezolana está actuando , sin mucha bulla y que cuenta con las pruebas de quienes generaron la violencia ya que incluso ellos mismos se grabaron.

Con respecto al presunto allanamiento en La Vega, a quien dijo ser defensor de los Derechos Humanos de la comunidad sexo diversa, dijo que se trató de un falso positivo y armaron un escándalo.

«Llamamos al ministro de Interior y a todos los organismos para ver que estaba ocurriendo. Se había hecho una operación temprano, como dos horas antes, para capturar una persona. Pero crearon un falso positivo, le pusieron una capucha a alguien , diciendo que era un organismo de seguridad (…) un montaje muy chimbo, extremadamente ridículo. Si esa persona hubiese estado metido en crímenes de odio, seguramente tendría que responder a la justicia, pero no era el caso. Una mentira tras otras, no vas a ver la verdad en los medios de comunicación, saben que le mintieron al país».

Indicó que quienes promovieron la mentira, el fraude, el engaño están vinculados con quienes atacaron de manera cibernética al CNE.

»83 por ciento de las actas que ellos presentaron son falsas», expresó ala vez que dijo que cuando fue al TSJ « le preguntaron sobre las actas a Manuel Rosales y dijo que el no sabía nada, que el no tuvo testigos».

Dijo que se están evitando «grandes cosas» con las detenciones que se han realizado.