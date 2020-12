Diosdado Cabello: «El próximo 5 de enero se instala una nueva AN para trabajar por el país»

Cabello enfatizó que “un día como hoy, enfrentando la pandemia, venciendo mil dificultades, se salió a elegir una nueva AN. Tenemos una nueva AN elegida por el pueblo”

Luego de conocerse los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dan la victoria al Gran Polo Patriótico (GPP) en las elecciones parlamentarias de este domingo, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, celebró que el próximo 5 de enero se instala una nueva Asamblea Nacional (AN) para trabajar por la Patria.

“El día 5 de enero se instala una nueva AN, para trabajar por el país, la patria y la paz. Para que más nunca esa instancia se convierta en lo que estos últimos 5 años; que no fue que no hicieron nada, hicieron mucho daño al país” declaró Cabello.