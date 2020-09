Diosdado Cabello, Cilia Flores y Jorge Rodríguez presentaron las candidaturas del Psuv y el GPP ante el CNE

El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) hizo un llamado a la unidad y a aquellos factores revolucionarios que no han entendido la “oportunidad histórica” de rescatar al Poder Legislativo “para ponerlo al servicio del pueblo” y de impedir que la derecha vuelva a gobernar el país

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez y Cilia Flores, se presentaron este jueves en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), para entregar la lista de candidatos a la Asamblea Nacional (AN). Aseguran que hay “alianza perfecta” entre nueve partidos, agrupados en el Gran Polo Patriótico (GPP).

“El GPP va con mucho optimismo en un solo bloque a prueba de chantajes, con una propuesta unitaria, son nueve partidos, hombres, mujeres, indígenas, trabajadores, afrodescendientes, diversidad sexual, una verdadera representación de la sociedad venezolana, hemos hecho un gran esfuerzo por esa unidad”, afirma Cabello, quien está en proceso de recuperación tras padecer COVID-19.

La alta dirigencia pesuvista estuvo acompañada por dirigentes como Didalco Bolívar de Podemos y Henry Hernández de Unidad Popular Venezolana (UPV). Otros aliados minoritarios del GPP mencionados por Cabello fueron Patria Para Todos (PPT) controlado por Ilenia Medina, el Tupamaro que preside William Benavides, Alianza Para el Cambio y ORA.

El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) hizo un llamado a la unidad y a aquellos factores revolucionarios que no han entendido la “oportunidad histórica” de rescatar al Poder Legislativo “para ponerlo al servicio del pueblo” y de impedir que la derecha vuelva a gobernar el país.

Llamado a la “conciencia unitaria”

“Es mentira que los partidos del GPP pensamos igual pero debemos tener conciencia unitaria, esa fue la orden de (Hugo) Chávez. La derecha está muy mal y eso es problema de ellos, pero las fuerzas revolucionarias debemos tener unidad monolítica. Si ellos gobiernan se desataría la persecución contra quienes les adversan, sería el saqueo de nuestros recursos, son más que razones para estar unidos”, afirma.

Vale recordar que tanto el Partido Comunista de Venezuela (PCV), un ala del PPT liderada por Rafael Uzcátegui y otro sector de Tupamaro, rompieron la alianza electoral con el GPP y postularon candidaturas aparte en la tarjeta del gallo rojo. Alegan no compartir las políticas del gobierno de Nicolás Maduro.

Maduro anunció el 1 de septiembre que ocho de sus ministros serán candidatos a diputados a la AN. Se trata de Blanca Eekhout, ministra para las Comunas; Aloha Núñez, ministra de Pueblos Indígenas; Iris Varela, de Asuntos Penitenciarios y Asia Villegas del Ministerio de la Mujer, además de Jorge Rodríguez.

“Llevaremos la propuesta de cambio a la AN”

Rodríguez, quien es candidato a la AN, resalta que los abanderados del GPP se desplegarán por todo el país para dar a conocer la propuesta de cambio que llevarán los nuevos diputados al Parlamento. También, señala, la importancia de “detener” lo que califica como la “más nefasta gestión que ha tenido la AN en la historia republicana del país” y que se ha aliado con gobiernos extranjeros para asesinar a Maduro, para despojar a Venezuela del Esequibo y enriquecerse.

“El 6 de diciembre vamos a decirle al mundo que pocos son los países que ostentan las condiciones democráticas para elegir como Venezuela, que a los diputados no los elige (Donald) Trump ni (Iván) Duque, sino el pueblo venezolano”, advierte.

Flores por su parte, recalcó que no solo estaban inscribiendo candidatos ante el CNE sino sellando un compromiso de reconquista de la AN para ponerla al servicio del pueblo venezolano. Llamó a la mayor asistencia de los votantes a las urnas electorales para “devolver a Chávez y a (Simón) Bolívar” al hemiciclo protocolar, en alusión a los cuadros que la AN con mayoría chavista mantenía en la cámara.

“Vamos todos a rescatar la Asamblea Nacional para que entre el pueblo, Chávez y Bolívar nuevamente, para defender la soberanía nacional y la independencia, trabajamos con el espíritu de Darío Vivas, con ese espíritu de unidad”, exclamó sin retirarse el tapabocas a diferencia de Rodríguez y Cabello.

Los altos funcionarios de la administración de Maduro también prometieron que el GPP respetará las normas impuestas por el CNE y que acatarán los resultados electorales del 6 de diciembre. Cabello desafió a la oposición que lidera Juan Guaidó a participar e intentar ganar si de verdad son mayoría.