Diosdado Cabello aseguró que María Machado está detrás de la campaña «Ya Casi Venezuela»

«(María Corina Machado) decide que Gustavo Lainette no porque ese era de Leopoldo López y de Juan Guaidó y manda a uno de ella para que se encargue de esto pero fue ella que tomó la decisión, es decir detrás de esa campaña para estafar gente estaba María Corina Machado», dijo el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, señaló que la campaña de «Ya Casi Venezuela» liderada por el mercenario Erik Prince, que prometía la caída del gobierno, seguirá pero no logrará sus objetivos

«Ellos van a seguir y no van a poder, y mientras sigan consiguiendo incautos que les dan dinero y se los roban otra vez». (…) «Gustavo Lainette tiene el mismo comportamiento de todos es el robo y la plata lo que los mueve» aseveró.

Lea También: Diosdado Cabello anunció operación «tun-tun» contra donantes de «Ya Casi Venezuela»

«(María Corina Machado) decide que Gustavo Lainette no porque ese era de Leopoldo López y de Juan Guaidó y manda a uno de ella para que se encargue de esto pero fue ella que tomó la decisión, es decir detrás de esa campaña para estafar gente estaba María Corina Machado».

El dirigente del PSUV no se refirió directamente a la opositora pero utilizó un adjetivo calificativo con el que suele mencionarla.

«Erik prince es un mercenario, un mercenario que contrata gente para asesinar a otras personas, desataron una campaña en redes, pusieron fecha de 16 septiembre, metieron una cuenta regresiva» dijo.

«Que sale diciendo el que no tiene nada que ver, no nos extraña, así son los cobardes, igual ocurre con Simonovis, otro cobarde que salió también diciendo que el no tenía nada que ver que no lo habían invitado» aseguró.

Con respecto a la denuncia de Gustavo Lainette sobre Edmundo González, indicó que es el mismo comportamiento de todos los opositores «es la plata lo que los mueve, es el robo lo que los mueve».

Por otra parte, en relación a las sanciones reiteró que «no somo presionables ni por España, ni por Estados Unidos, ni por la Unión Europea, ni por nadie».