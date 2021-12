Di Martino: Pareciera que cometí un delito por hacer de Maracaibo la Primera Ciudad de Venezuela

Postrecitos de Huevos Chimbos

* El embajador surrealista de EE. UU. en Venezuela con residencia en Colombia, James Story, señala que los representantes de la oposición terrorista venezolana y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, deben alcanzar «un acuerdo comprensivo» mediante negociaciones en México, pero no dice que el diplomático venezolano Alex Saab debe ser liberado de inmediato, al ser cobardemente secuestrado por el imperio norteamericano de Cabo Verde y trasladado a los EE. UU., donde le abrieron un juicio amañado para presionarlo e intentar que invente declaraciones contra el presidente de la paz, Nicolás Maduro Moros, toda vez que esa criminal acción fue la que provocó la suspensión del diálogo en el país azteca.

* 21 miembros del ejército colombiano confesaron su responsabilidad en el asesinato extrajudicial de al menos 247 personas, que fueron presentadas falsamente como bajas en combate, confirmó un comunicado de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Ahora la pregunta es: ¿cuántos habrán matado si solamente ese grupito de 21 militares admite que asesinaron unos 247 inocentes? Y esos falsos positivos los ejecutaron durante el gobierno del narcoparaco Alvaro Uribe Vélez, amo del otro narcoparaco Iván Duque, subpresidente de Colombia.

Qué desgracia para el pueblo colombiano estar en manos de un ejército y una policía asesina.

* El viernes 5 de diciembre, Patricio Pardo Muñoz, joven de 26 años y víctima de trauma ocular en el contexto del estallido social chileno, decidió quitarse la vida debido a una depresión, luego del ataque recibido por los Carabineros de Sebastián Piñera. Estos uniformados les disparaban a los ojos a los manifestantes para dejarlos ciegos; una policía criminal como la Esmad de Colombia, que le caía a balazos a los protestantes del narcogobierno de Iván Duque.

Los genocidas de la derecha fascista, repudiados por el pueblo, se rodean de policías asesinos o grupos de extermino para mantenerse en el poder. Ese es el caso de Piñera y Duque.

* El prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López, llegó a Chile para participar en la Convención Constitucional de ese país, y fue recibido por un grupo de personas que le cayó a huevazos al grito de: «¡asesino, criminal!». T

ampoco lo querían dejar participar en un foro en la universidad Complutense de Madrid. Ahí lo esperaron con carteles que decían: «¡Fuera los golpistas de Miami!», o «¡López asesino!».

Poco a poco se van ganando el desprecio del mundo, porque una cosa son los gobiernos con presidentes serviles a los gringos, y otra, los pueblos antimperialistas de esas mismas naciones que quieren ser libres y soberanos.

El reconocimiento de la ONU a Maduro como Presidente…

Quiero comenzar felicitando a Samuel Moncada, nuestro embajador de Venezuela en la ONU, por ser ratificado en el cargo. Creo que es otro de los grandes aciertos de la revolución venezolana. Moncada es un fiel exponente de la diplomacia bolivariana, dueño de un verbo contundente, claro, preciso, respaldado por la verdad de la Patria de Bolívar ante el planeta.

Cuando el embajador se pronuncia, lo hace, si no para efectuar una crítica punzante, irrebatible en contra de los enemigos, para darnos buenas noticias como la emanada de la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual reconoció a Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela…

No creo que haya una persona con raciocinio en el mundo, que no esté perfectamente clara en que el ladrón Juan Guaidó fue un adefesio de los gringos que, como se creen dueños de la verdad absoluta, pensaron que, por cuanto ellos lo decían, ese bandido, quien se autoproclamó presidente de Venezuela en una plaza pública de Caracas, iba directo a Miraflores.

Cada vez son más los países que reconocen a Maduro y menos a Guaidó. De los 60 que lo reconocían bajaron a 16.

Ahora, con respecto a los que siguen desconociendo a Maduro, debo decir que lo hacen, unos por miedo, tomando en cuenta que los gringos son un poderío bélico inobjetables, otros, porque sienten pavor de confrontar al imperio norteamericano y que les aplique unas medidas unilaterales y coercitivas similar a las que impuso en Venezuela, y están los que como Colombia, tienen presidentes que deben crímenes de lesa humanidad, y se encuentran obligados a serles serviles sabiendo que, de lo contrario, los ponen a estrenar de inmediato el uniforme color naranja.

Por eso, tanto Alvaro Uribe Vélez como Iván Duque, han dejado colonizar su país, víctima de las más grandes bajezas, no sólo por la humillación que le hacen pasar a sus militares, sino porque tienen que callar las violaciones de los castrenses gringos a sus mujeres.

La peor monstruosidad. Uribe y Duque son criminales vinculados al oscuro negocio de la droga, que llegan al poder con votos comprados por el narcotráfico. Trabajan «encompinchados» con la DEA. Son abiertamente ladrones, se roban hasta el dinero que les entregan para atender a los migrantes en su país. Los gringos los tienen bien precisados…

Moncada refiere igualmente que, dado el reconocimiento a Maduro por parte de la ONU, en el juicio en Londres sobre el oro venezolano, el juez tendrá elementos para decidir cuál es el legítimo Gobierno de Venezuela.

También el FMI podrá sustentar en esta decisión su dictamen sobre los derechos especiales de giro por 6.000 millones que tiene Venezuela en esa institución…

La lista de países objetores de ese reconocimiento la presentó Colombia, cobardes de la narcooligarquía santandereana que nunca han superado que los gobernó un venezolano ejemplar, Simón Bolívar…

Tampoco superan que Bolívar haya pasado a la historia como un prócer y Santander como un perfecto traidor.

Pareciera que cometí un delito por hacer de Maracaibo la Primera Ciudad de Venezuela…

A los alcaldes ineptos que pretenden ocultar su incapacidad atacando la gestión municipal que ejecuté del año 2000 al 2008, quiero decirles que pierden el tiempo, y esto incluye a los tarifados a quienes les pagan para que mantengan una sucia campaña en mi contra por los medios de comunicación social.

Maracaibo es testigo del trabajo que hice.

Vergüenza debería darles que, trece años después, todavía me acusen de los problemas que ellos no pueden resolver por inútiles e incompetentes. Prometen y prometen en campaña, pero cuando el pueblo los elige, que se enfrentan a la realidad, huyen como cucarachas y se vuelven puras excusas.

A esos que me atacan y despotrican del gobierno que llevé a cabo en esos años, quiero decirles que asumo la responsabilidad plena de las funciones de cualquier cargo que me corresponda desempeñar. Nací para los retos, los desafíos, me gusta trazarme metas y no le rehuyo a las dificultades, me apasiona lo imposible, evado lo fácil, y me satisface asumir como objetivo ineludible los compromisos que parecieran inalcanzables.

En la Alcaldía de Maracaibo llegué consciente de que la gente no me eligió para echarle la culpa al gobernante saliente. Cuando asumí, llevaba más que un plan de gobierno, un sueño, el sueño de hacer de Maracaibo la Primera Ciudad de Venezuela y trabajé sin descanso hasta lograrlo. Maracaibo fue un municipio ejemplo en el país, que se ganó eventos como la Copa América 2007.

Mi gestión fue una gestión elogiada por el presidente Hugo Chávez. Por eso, no voy a permitir que haya gobernantes que quieran esconder su incapacidad conmigo. No soy responsable de que, en Maracaibo, después de mí, resultaran electos mandatarios que se hayan juramentado, ocupado la silla de la Alcaldía, no obstante, nunca fueron alcaldes.

Me atacan principalmente por lo que era uno de mis trabajos bandera: la limpieza y el embellecimiento de la ciudad. Ahora llega este insulso de Rafael Ramírez, carente de experiencia, sin proyecto alguno, sin nada que ofrecer, promete una Maracaibo sin moscas, y cuando llega al mosquero, sin saber qué hacer, y, como todo irresponsable, comienza las justificaciones diciendo que soy el causante de tal situación. Debería ser más humilde, si es más humilde, le enseño a gobernar consciente de que él es un eunuco mental.

Lamento ser blanco de incapaces, que creen que la Alcaldía de Maracaibo es para el derroche de opulencia, rodeado de 20 escoltas paseando en cinco o seis camionetotas lujosas con un celular en el oído.

A cada momento me llegan a Milán las declaraciones en mi contra de esos inservibles, a quienes les quedó demasiado grande mi ciudad.

Me acusan de que desaparecí unos camiones del aseo urbano que, por cierto, después aparecieron como por arte de magia y los utilizó el exconvicto Manuel Rosales, que me sucedió en la Alcaldía.

Me señalan también por entregar la Quinta Villa Carmen, donde funcionaba el ayuntamiento, al centro Caipa, una institución que se encarga de la atención de las niñas y niños autistas, y eso sí es verdad, la pura verdad, y no me arrepiento. Ellos la necesitaban, se lo merecían. No quería que esos pequeños y pequeñas siguieran deambulando de un lado a otro. Yo podía despachar desde cualquier oficina, incluso, hasta debajo de una mata. Además, un alcalde en vez de estar encerrado en aire acondicionado debe andar en la calle trabajando con el pueblo.

Es verdad, sí, y tampoco me arrepiento, que eliminé el cobro del aseo urbano del recibo de la luz. Lo hice con conocimiento de causa, conozco a Rosales y ya desde ese entonces sabía de su conspiración contra el presidente Hugo Chávez, y quise restringirle los recursos para el financiamiento de sus movimientos desestabilizadores. Eso me lo han criticado mucho, pero luego se confirmó cuando se le descubrieron sus vínculos con el narcoparaco Alvaro Uribe Vélez y el grupo paramilitar colombiano Águilas Negras, que operaba a sus anchas en el mercado Las Pulgas de Maracaibo.

Fui el primero en denunciar la penetración del paramilitarismo colombiano por Zulia. No me lo creyeron, pero el tiempo me dio la razón.

Y lo dejo hasta aquí, pues la historia es larga.

Después de mi han pasado cuatro alcaldes, sin embargo, pareciera que quien cometió un delito fui yo por haber hecho de Maracaibo la Primera Ciudad de Venezuela, un municipio que los demás mandatarios que me siguieron terminaron destruyendo. Ahí está Dios y el pueblo como testigo.

Y me despido reiterando la propuesta de enseñar a gobernar a todos esos inhábiles que me atacan, principalmente a los enanos políticos de los municipios San Francisco y especialmente Maracaibo, donde tengo más experiencia.

Estoy a la orden.