Delcy Rodríguez representará al presidente Nicolás Maduro en la Cumbre Iberoamericana

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no participará en la Cumbre Iberoamericana que se celebra este miércoles en Andorra y, será la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, la que tomará la palabra en el plenario de mandatarios.

El encuentro, previsto para noviembre del pasado año que fue pospuesto debido a la pandemia, se está realizando de manera semi presencial.

Según confirmaron a EFE fuentes diplomáticas, el gobernante no estará presente en la conversación que comienza esta tarde de manera semipresencial con tan solo cinco delegaciones presentes en la sede: las de España, Portugal, República Dominicana, Guatemala y la propia Andorra.

De acuerdo con una nota de El Mundo, la organización confirmó esta mañana el cambio. Desde algunos ámbitos se había reclamado que quien asistiera a la cumbre fuera Juan Guaidó. Sin embargo, el gobierno de Andorra justificaba la presencia de Maduro en que la invitación la cursa la Secretaría General Iberoamericana.

No es la primera vez que Maduro anuncia su participación y finalmente no aparece. Hace dos Cumbres, en la de Cartagena de Indias (Colombia) en 2016, llegó a anunciar que ya había despegado con destino a la ciudad colombiana pero finalmente no aterrizó.

Se esperaba que Maduro sí participara esta vez de esta cita centrada en ofrecer una respuesta comunitaria a la crisis del COVID-19 y las consecuencias sanitarias, sociales y económicas derivadas de ella.

Su participación había sido ya cuestionada por países como Brasil y también había causado revuelo en la política española donde el líder de la oposición, Pablo Casado, había pedido que la invitación para representar a Venezuela se dirigiera a Guaidó y no al mandatario.

A Andorra llegaron ayer las delegaciones España y Portugal quienes se trasladaron por cercanía geográfica, y Guatemala y República Dominicana, anterior y siguiente sede de la Cumbre.

Venezuela será la última en intervenir durante la reunión de dirigentes ya que el orden se realiza por el orden alfabético de los países.